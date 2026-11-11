Trao cơ hội cho người trẻ ở cơ sở

Nguyễn Mạnh Duy (người bên phải) hướng dẫn người dân kê khai thông tin để làm sạch dữ liệu đất đai.

Sau nhiều năm tham gia công tác Đoàn và phong trào phụ nữ, năm 2022, chị Hoàng Thị Cúc được kết nạp Đảng. Năm 2023, chị đảm nhiệm vai trò Trưởng ban Công tác Mặt trận; năm 2025, làm Bí thư Chi bộ tổ dân phố Tân Thành (trước sáp nhập). Sau sắp xếp tổ dân phố, chị tiếp tục được tín nhiệm giao nhiệm vụ Bí thư Chi bộ tổ dân phố Thanh Xuân Nam, phường Vạn Xuân.

Với nữ cán bộ trẻ này, mỗi lần được tin tưởng giao nhiệm vụ là một lần có thêm cơ hội rèn luyện, trưởng thành từ thực tiễn. Đảm nhiệm công việc khi tuổi đời còn trẻ, kinh nghiệm chưa nhiều, chị Cúc lựa chọn cách học hỏi từ những người đi trước, đồng thời thường xuyên lắng nghe ý kiến của người dân để điều chỉnh phương thức sinh hoạt chi bộ, tổ chức các hoạt động tại khu dân cư.

“Được giao nhiệm vụ là niềm tin của tổ chức và người dân dành cho mình. Vì vậy, tôi luôn cố gắng học hỏi các cô, chú đi trước, lắng nghe ý kiến nhân dân để làm tốt hơn công việc được giao” - chị Cúc chia sẻ.

Câu chuyện của chị Cúc không phải trường hợp duy nhất. Tại xã Tân Cương, trong số 18 xóm, có đến 4 xóm do những người trẻ (từ 25 đến 30 tuổi), có trình độ đại học đảm nhiệm vị trí trưởng xóm.

ng Nguyễn Văn Thắng, xóm Đức Hòa, xã Tân Cương nhận xét: Cán bộ trẻ có lợi thế về sự năng động, khả năng tiếp cận kiến thức mới. Đặc biệt là kỹ năng số của các bạn trẻ rất tốt và luôn nhiệt tình hướng dẫn người dân.

Bà Dương Thị Thu Hằng, Bí thư Đảng bộ xã Tân Cương, cho biết: Việc lựa chọn cán bộ trẻ xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, đồng thời thể hiện sự quan tâm của cấp ủy đối với công tác phát hiện, bồi dưỡng nguồn nhân lực ở cơ sở. Khi được giao nhiệm vụ phù hợp và có sự đồng hành của những người đi trước, cán bộ trẻ sẽ có điều kiện phát huy năng lực, từng bước trưởng thành.

Thực tế cho thấy, trao nhiệm vụ cho người trẻ không đồng nghĩa với việc đặt họ trước những yêu cầu vượt quá khả năng. Điều quan trọng là tạo môi trường để họ được thử sức, được hướng dẫn và trưởng thành qua công việc.

Sau sắp xếp xóm, tổ dân phố, việc lựa chọn nhân sự ở cơ sở được đặt ra với yêu cầu vừa bảo đảm năng lực, vừa phù hợp đặc điểm từng địa bàn. Những người trẻ có trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và quá trình tham gia công tác tại địa phương được xem xét, tin tưởng giao nhiệm vụ.

Từ những vị trí công tác cụ thể, người trẻ đang có thêm cơ hội tham gia sâu hơn vào công việc ở cơ sở. Niềm tin được trao cho họ không chỉ là sự ghi nhận, mà còn là trách nhiệm để mỗi người nỗ lực, khẳng định mình bằng hiệu quả công việc và sự tín nhiệm của nhân dân.