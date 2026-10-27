Trao cơ hội cho cầu thủ trẻ tại V-League để xây dựng lứa kế thừa

Bóng đá Việt Nam cần chuẩn bị cho lực lượng kế cận. (Ảnh: VFF)

Ở những mùa giải trước, thời gian thi đấu của nhiều cầu thủ trẻ tại V-League còn hạn chế. Thống kê mùa giải 2025-2026 cho thấy, Nguyễn Công Phương (Thể Công Viettel) chỉ có 25 phút ra sân, Trần Gia Bảo (Hoàng Anh Gia Lai) thi đấu 13 trận với tổng thời gian 237 phút, trong khi Nguyễn Lê Phát có 207 phút sau 7 trận trong màu áo Ninh Bình.

Việc cầu thủ trẻ chưa có nhiều cơ hội tại giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó áp lực thành tích là yếu tố đáng kể. V-League là giải đấu kéo dài với sự cạnh tranh quyết liệt, đặc biệt đối với những đội phải tìm cách trụ hạng. Sai sót của cầu thủ trẻ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả trận đấu, trong khi huấn luyện viên phải chịu trách nhiệm về thành tích của đội bóng. Bên cạnh đó, sự cạnh tranh với các ngoại binh cũng khiến cơ hội góp mặt trong đội hình chính của cầu thủ trẻ bị thu hẹp. Ở những vị trí như trung vệ, tiền vệ trung tâm hay tiền đạo, mức độ cạnh tranh càng cao.

Tại mùa giải 2026-2027, cách sử dụng cầu thủ trẻ đã có những chuyển biến đáng chú ý. Bên cạnh Hoàng Anh Gia Lai và Sông Lam Nghệ An, hai đội bóng vốn có truyền thống sử dụng cầu thủ do mình đào tạo, các câu lạc bộ như Ninh Bình, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Nam Định cũng trao nhiều cơ hội hơn cho những gương mặt trẻ.

Tiêu biểu, trong hai vòng đấu thứ 3 và thứ 4, huấn luyện viên Arthur Diles của Công an Thành phố Hồ Chí Minh đều bố trí trung vệ Đinh Quang Kiệt, 19 tuổi, cao 1,95m, đá chính và thi đấu đủ 90 phút. Trước đó, ở trận gặp Ratchaburi tại Cúp C1 Đông Nam Á, cầu thủ này mắc lỗi dẫn đến bàn gỡ hòa của đội bóng Thái Lan. Tuy nhiên, anh vẫn được huấn luyện viên người Australia tin tưởng sử dụng tại V-League, đồng thời giành vị trí thi đấu của ngoại binh Dirk Abels. Qua những lần ra sân gần đây, Quang Kiệt cho thấy sự tiến bộ khi dần vượt qua áp lực tâm lý sau sai sót.

Đinh Quang Kiệt được trao cơ hội trong màu áo đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai)

Ngoài Quang Kiệt, nhiều cầu thủ trẻ khác như Lê Phát (19 tuổi), Gia Bảo (18 tuổi), Williams Minh Hoàng (19 tuổi, Công an Thành phố Hồ Chí Minh) và Nguyễn Quang Vinh (21 tuổi, Sông Lam Nghệ An) cũng có những đóng góp đáng kể cho đội bóng chủ quản. Sau 4 trận, Lê Phát ghi 2 bàn thắng, trong khi Quang Vinh có 3 bàn. Với hiệu suất ghi bàn này, tiền vệ của Sông Lam Nghệ An đang là một trong những gương mặt đáng chú ý tại V-League mùa giải năm nay.

Không chỉ các cầu thủ trong nước, một số cầu thủ trẻ Việt kiều cũng được các câu lạc bộ tạo điều kiện thi đấu. Những cái tên có thể kể đến gồm Tyler James Thai Crawford (22 tuổi, Nam Định), Lenn-Minh Tran (19 tuổi, Công an Thành phố Hồ Chí Minh), Aymeric Faurand-Tournaire (22 tuổi, Hà Nội FC) và Abdel Amine Trần Đức Vĩnh (21 tuổi, Sông Lam Nghệ An). Dù còn trẻ, những cầu thủ này đang từng bước khẳng định vị trí trong đội hình và có sự tiến bộ qua các trận đấu.

Để thích nghi với môi trường bóng đá chuyên nghiệp, cầu thủ trẻ cần được thi đấu thường xuyên, tích lũy kinh nghiệm qua những tình huống thực tế và từng bước hoàn thiện năng lực. Tuy nhiên, không phải câu lạc bộ nào cũng có đủ điều kiện để kiên trì với quá trình này, nhất là khi kết quả thi đấu vẫn là yêu cầu trực tiếp đối với ban huấn luyện. Việc sử dụng cầu thủ trẻ vì thế luôn đi kèm những rủi ro nhất định. Nếu không trao cơ hội và chấp nhận những sai sót trong quá trình trưởng thành, các đội bóng sẽ khó phát hiện, bồi dưỡng và phát huy năng lực của những cầu thủ có triển vọng.

Trường hợp của tiền vệ Nguyễn Quang Vinh là một ví dụ. Trước khi ghi 3 bàn sau 4 vòng đấu đầu tiên của mùa giải năm nay, cầu thủ Sông Lam Nghệ An đã có 23 trận tại V-League mùa 2023-2024 và 24 trận ở mùa 2024-2025. Thủ môn Cao Văn Bình cũng từng được ra sân tại V-League trong màu áo Sông Lam Nghệ An từ mùa 2023-2024, trước khi trở thành nhân tố chủ chốt của đội bóng xứ Nghệ trong hai mùa giải gần nhất. Những trường hợp này cho thấy cơ hội thi đấu và quá trình tích lũy kinh nghiệm có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của cầu thủ trẻ.

Cầu thủ Nguyễn Quang Vinh (áo vàng) đang có phong độ tốt tại câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. (Ảnh: VPF)

Việc nhiều đội bóng tại V-League tăng cường sử dụng cầu thủ trẻ cũng tạo thêm cơ sở cho quá trình chuẩn bị lực lượng của các đội tuyển quốc gia, trong đó có đội tuyển Việt Nam do huấn luyện viên Kim Sang-sik dẫn dắt. Khi được thi đấu thường xuyên ở môi trường có tính cạnh tranh cao, các cầu thủ trẻ sẽ có điều kiện nâng cao chuyên môn và tích lũy kinh nghiệm. Đây là một trong những yếu tố cần thiết để bóng đá Việt Nam xây dựng lực lượng kế cận, hạn chế nguy cơ thiếu hụt nhân sự trong những năm tới.

Phong Vũ