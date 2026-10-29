Trao Chứng nhận và Công bố Tuyên bố Ninh Bình 2026

Ban tổ chức Hội thảo trao Giấy chứng nhận cho các học giả, chuyên gia.

Trong 2 ngày (28, 29/10), các học giả và chuyên gia tham gia Hội thảo Quốc tế Du lịch có Trách nhiệm Ninh Bình 2026 đã tập trung thảo luận 5 chủ đề chính: Du lịch dựa trên giá trị tự nhiên; Khai thác nghệ thuật ẩm thực; Khai thác giá trị văn hóa nghệ thuật; Khai thác hiệu quả nguồn nhân lực; Chiến lược du lịch thông minh.

Trên cơ sở đó, Hội thảo đã đưa ra 3 sản phẩm cốt lõi gồm: Báo cáo tổng hợp Hội thảo Quốc tế Du lịch có Trách nhiệm Ninh Bình 2026; Báo cáo tư vấn chính sách cho du lịch Ninh Bình; Xây dựng khung phát triển du lịch có trách nhiệm ở Ninh Bình.

Đại biểu tham dự Hội thảo.

Hội thảo đã công bố Tuyên bố Ninh Bình 2026 với các luận điểm, gồm: Tạo lập các điều kiện thuận lợi nhằm nâng cao nhận thức và thúc đẩy việc cụ thể hóa, áp dụng các nguyên tắc du lịch có trách nhiệm vào thực tiễn hoạt động; Áp dụng các nguyên tắc du lịch có trách nhiệm trong hoạt động của cả khu vực công và khu vực tư nhân; Giới thiệu và quảng bá các mô hình, thực hành du lịch có trách nhiệm thông qua các nền tảng truyền thông in ấn và kỹ thuật số; Thúc đẩy tăng cường hợp tác giữa các nhóm liên quan ở cấp độ trong nước và quốc tế; Chủ động triển khai định hướng tương lai phát triển du lịch có trách nhiệm tại khu vực Đông Nam Á; Bảo đảm việc phân bổ nguồn lực một cách công bằng và hợp lý giữa các bên liên quan trong lĩnh vực du lịch; Quản lý những giới hạn thay đổi có thể chấp nhận được trong quá trình phát triển và chuyển đổi của các điểm đến du lịch tại Ninh Bình và các địa phương khác; Tiên phong thúc đẩy và lan tỏa các thực hành tốt về du lịch có trách nhiệm trong cộng đồng doanh nghiệp du lịch nhỏ và vừa.

Tuyên bố Ninh Bình 2026 đã thể hiện định hướng chiến lược nhằm xây dựng nhận thức toàn diện, có tính liên tục và dài hạn, hướng tới hiện thực hóa các mục tiêu của du lịch có trách nhiệm; phát huy vai trò lãnh đạo và định hướng một cách bền bỉ, đồng thời tăng cường thực hành du lịch có trách nhiệm tại Ninh Bình cũng như tại các địa phương và điểm đến.

Ban tổ chức Hội thảo trao Giấy chứng nhận cho các học giả, chuyên gia.

Tại Hội thảo, 70 chuyên gia, học giả đã được Ban tổ chức trao Giấy Chứng nhận tham gia Hội thảo Quốc tế Du lịch có trách nhiệm Ninh Bình 2026.

Hội thảo Quốc tế Du lịch có Trách nhiệm Ninh Bình 2026 thành công tốt đẹp, góp phần kết nối tri thức khoa học với thực tiễn, đưa các giá trị di sản của Ninh Bình ngày càng được bảo tồn, phát huy và lan tỏa rộng rãi.