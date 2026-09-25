Trao chứng chỉ nghề cho 70 học viên tại Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1 Đà Nẵng

Trao chứng chỉ nghề cho 70 học viên.

Ngày 25/9, Trường Cao đẳng Đà Nẵng phối hợp với Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1 TP Đà Nẵng tổ chức lễ bế giảng và trao chứng chỉ đào tạo nghề Điện lạnh và Điện dân dụng cho 70 học viên hoàn thành khóa học.

Hoạt động góp phần trang bị kỹ năng nghề, tạo thêm điều kiện để học viên chuẩn bị hành trang tái hòa nhập cộng đồng và tìm kiếm việc làm sau khi hoàn thành thời gian rèn luyện.

Theo đó, khóa học được thiết kế chú trọng thời lượng thực hành, bám sát nhu cầu thực tế của thị trường lao động. Trong suốt thời gian đào tạo, các học viên được trang bị kiến thức nền tảng và kỹ năng thao tác trực tiếp về lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa các thiết bị điện gia dụng, hệ thống điện lạnh thông dụng. Bên cạnh đó, chương trình cũng đan xen nội dung về an toàn lao động, tư duy làm việc công nghiệp và đạo đức nghề nghiệp.

Kết thúc khóa học, các học viên đủ điều kiện được trao chứng chỉ đào tạo thường xuyên do Trường Cao đẳng Đà Nẵng cấp. Đây là chứng chỉ có giá trị pháp lý, làm căn cứ để các học viên đăng ký tìm kiếm việc làm hoặc tự mở cơ sở sửa chữa nhỏ sau khi hoàn thành thời gian cai nghiện, trở về tái hòa nhập cộng đồng.

Tại lễ bế giảng, Thượng tá Trần Thế Dũng - Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an Đà Nẵng), biểu dương nỗ lực của các học viên và nhấn mạnh kiến thức nghề điện dân dụng và điện lạnh giúp họ tự nuôi sống bản thân và phòng tránh tái nghiện. Đồng thời, động viên các học viên kiên định vượt qua mặc cảm quá khứ, nỗ lực làm lại cuộc đời thông qua lao động chân chính.

Dạy nghề là một trong những giải pháp then chốt giúp học viên xóa bỏ mặc cảm, định hình lại tương lai.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tá Lê Thị Túy Na - Phó trưởng Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 (Công an Đà Nẵng) khẳng định: "Công tác giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề là một trong những giải pháp then chốt giúp học viên xóa bỏ mặc cảm, định hình lại tương lai. Việc sở hữu một tay nghề vững vàng sẽ là nền tảng quan trọng giúp các em tự chủ kinh tế, làm chủ cuộc sống và hạn chế tối đa nguy cơ tái nghiện".

PGS.TS Vũ Thị Phương Anh, Quyền Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đà Nẵng cho hay, đơn vị cam kết tiếp tục đồng hành cùng các đơn vị bảo trợ, đẩy mạnh các chương trình hợp tác đào tạo nghề cho các đối tượng đặc thù, góp phần vào mục tiêu an sinh xã hội và phát triển nguồn nhân lực lao động trên địa bàn thành phố.