Trao chứng chỉ nghề cho 70 học viên Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 Đà Nẵng

Bế giảng và trao chứng chỉ đào tạo nghề cho 70 học viên Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 Đà Nẵng. Ảnh: Cơ sở cung cấp

Hoạt động góp phần trang bị kỹ năng nghề, tạo thêm điều kiện để học viên chuẩn bị hành trang tái hòa nhập cộng đồng và tìm kiếm việc làm sau khi hoàn thành thời gian rèn luyện.

Khóa đào tạo khai giảng ngày 29/6/2026 với hai nghề điện lạnh và điện dân dụng, những lĩnh vực có nhu cầu nhân lực trên thị trường lao động. Chương trình kéo dài gần 3 tháng, chú trọng thực hành và gắn nội dung đào tạo với yêu cầu thực tế.

Trong quá trình học, học viên được trang bị kiến thức và kỹ năng về lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, chẩn đoán và khắc phục sự cố đối với thiết bị điện, hệ thống điện lạnh gia dụng.

Chương trình đồng thời cung cấp kiến thức về an toàn lao động, tác phong làm việc và đạo đức nghề nghiệp. Dù điều kiện học tập có những đặc thù riêng, các học viên nghiêm túc tham gia và hoàn thành khóa học.