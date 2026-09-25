Trao chứng chỉ nghề cho 70 học viên cai nghiện

Bế giảng lớp đào tạo nghề sơ cấp Điện lạnh, Điện dân dụng

Khóa đào tạo được triển khai trong thời gian 3 tháng với nội dung chú trọng thực hành, bám sát nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động. Kết thúc khóa học, 100% học viên hoàn thành chương trình và được cấp chứng chỉ nghề theo quy định. Trong quá trình học tập, các học viên được trang bị kiến thức cơ bản và kỹ năng nghề nghiệp về lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống điện dân dụng và các thiết bị điện lạnh. Đây là những ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng tương đối cao, góp phần tạo điều kiện để người cai nghiện có cơ hội tìm kiếm việc làm, ổn định cuộc sống sau khi hoàn thành thời gian cai nghiện và trở về địa phương.

Trao chứng chỉ nghề cho các học viên

Tại buổi lễ, lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng, Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 và Trường Cao đẳng TP Đà Nẵng đã ghi nhận, biểu dương tinh thần học tập nghiêm túc, ý thức chấp hành nội quy, kỷ luật cũng như sự nỗ lực vượt khó của 70 học viên trong suốt thời gian tham gia khóa học. Theo các đơn vị phối hợp, công tác đào tạo nghề cho người cai nghiện là một trong những giải pháp thiết thực nhằm hỗ trợ quá trình phục hồi, giúp học viên nâng cao năng lực lao động, xây dựng động lực phấn đấu và chuẩn bị hành trang cần thiết cho quá trình tái hòa nhập cộng đồng. Việc được trang bị nghề nghiệp ổn định không chỉ góp phần giảm nguy cơ tái nghiện mà còn tạo điều kiện để người cai nghiện tự tin hòa nhập, trở thành công dân có ích cho gia đình và xã hội.

Những năm qua, bên cạnh việc thực hiện hiệu quả công tác quản lý, giáo dục và điều trị nghiện, Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 TP Đà Nẵng luôn chú trọng công tác đào tạo nghề, tư vấn hướng nghiệp cho học viên. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện, tạo nền tảng để người sau cai có thêm cơ hội việc làm, từng bước ổn định cuộc sống và hạn chế tái phạm, tái nghiện.

Đại diện các học viên bày tỏ sự cảm ơn đối với sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo các đơn vị, đội ngũ giảng viên và cán bộ cơ sở trong suốt quá trình học tập. Đồng thời cam kết tiếp tục chấp hành tốt chương trình cai nghiện, phát huy những kiến thức, kỹ năng đã được trang bị để xây dựng cuộc sống ổn định, hướng tới tương lai tích cực hơn sau khi trở về cộng đồng.

X.S