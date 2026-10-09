Trao chứng chỉ lái phương tiện thủy nội địa cho gần 300 học viên phòng, chống thiên tai

Các học viên nhận chứng chỉ lái phương tiện thủy nội địa. (Ảnh: QUANG CƯỜNG)

Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố dự, phát biểu ý kiến bế mạc.

Khai mạc từ ngày 25/8, khóa học có 284 học viên là cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ và lực lượng nòng cốt tại cơ sở. Việc đào tạo hướng đến yêu cầu chủ động vận hành phương tiện thủy phục vụ cứu hộ, cứu nạn, nhất là tại những địa bàn thường xuyên ngập sâu, có nguy cơ bị chia cắt, cô lập khi xảy ra mưa lũ.

Bám sát yêu cầu nhiệm vụ, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố phối hợp nhà trường xây dựng chương trình kết hợp kiến thức pháp luật, quy tắc an toàn giao thông đường thủy với kỹ năng điều khiển phương tiện và xử lý tình huống khẩn cấp.

Trong 33 ngày đào tạo lý thuyết và thực hành, học viên được hướng dẫn kiểm tra phương tiện trước khi vận hành; điều động, quay trở, cập và rời bến; phòng ngừa va chạm, xử lý sự cố và thực hành các kỹ năng cứu sinh, cứu hộ.

Học viên với phần thi thực hành trên sông Hàn. (Ảnh: QUANG CƯỜNG)

Phần thực hành chú trọng khả năng vận dụng vào điều kiện thực tế tại địa phương. Thời tiết bất lợi trong giai đoạn huấn luyện cũng giúp học viên rèn luyện kỹ năng điều khiển phương tiện, xử trí tình huống sát với nhiệm vụ phòng, chống thiên tai.

Đáng chú ý, trong quá trình thực hành, lớp học phối hợp các lực lượng và người dân cứu 1 người đuối nước tại chân cầu Thuận Phước.

Phát biểu ý kiến tại chương trình, đồng chí Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố ghi nhận sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị, nhà trường và tinh thần học tập của học viên.

Đồng chí đề nghị sau khóa học, các học viên tiếp tục rèn luyện kỹ năng, nắm chắc tính năng phương tiện, chấp hành nghiêm quy định an toàn; sẵn sàng vận dụng kiến thức đã học vào nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại địa phương.

Các cơ quan, đơn vị rà soát, bố trí lực lượng đã qua đào tạo gắn với phương tiện và phương án ứng phó tại từng khu vực xung yếu, bảo đảm có người vận hành khi cần cơ động; đồng thời tiếp tục tham mưu tổ chức đào tạo, đáp ứng yêu cầu phòng, chống thiên tai lâu dài.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố phát biểu ý kiến bế mạc khóa học. (Ảnh: QUANG CƯỜNG)

Theo Ban tổ chức, sau 2 ngày kiểm tra, sát hạch cuối khóa, 100% học viên đủ điều kiện được cấp chứng chỉ theo quy định. Công tác tổ chức, bảo đảm ăn, ở, học tập được các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện chặt chẽ; quá trình đào tạo, kiểm tra bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Kết quả khóa học góp phần củng cố lực lượng vận hành phương tiện thủy tại cơ sở, đáp ứng yêu cầu thực hiện phương châm “4 tại chỗ”. Với đội ngũ đã qua đào tạo, các địa phương có thêm điều kiện bố trí người lái gắn với phương tiện và phương án ứng phó, nâng cao khả năng tiếp cận khu vực bị ngập, sơ tán người dân, vận chuyển hàng thiết yếu và thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn trong mùa mưa bão.