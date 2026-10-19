Trao chứng chỉ cho thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Việt tại Nhật Bản

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka Nguyễn Trường Sơn phát biểu tại Lễ trao chứng chỉ đánh giá năng lực tiếng Việt. (Ảnh: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka)

Ngày 18/10, Lễ trao chứng chỉ đánh giá năng lực tiếng Việt cho các thí sinh tham dự kỳ thi theo khung năng lực tiếng Việt 6 bậc dùng cho người nước ngoài bằng hình thức thi trên máy tính đã diễn ra tại Osaka, Nhật Bản. Đây là dấu mốc đáng chú ý trong nỗ lực thúc đẩy giảng dạy, học tập và đánh giá năng lực tiếng Việt tại Nhật Bản.

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Trường Sơn, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka; bà Lê Thương - Giám đốc Trung tâm Việt Nam học tại Nhật Bản; Giáo sư Shimizu Masáaki - Trưởng bộ môn tiếng Việt - Đại học Ngoại ngữ Osaka, Giáo sư Kondo Mika - Trung tâm Việt Nam học tại Nhật Bản; cùng đại diện các đơn vị liên quan, các nhà giáo dục và thí sinh tham dự kỳ thi.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Lãnh sự Nguyễn Trường Sơn nhấn mạnh ý nghĩa của việc lần đầu tiên Kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo khung năng lực tiếng Việt 6 bậc dùng cho người nước ngoài được tổ chức tại Osaka bằng hình thức thi trên máy tính. Hoạt động này góp phần thúc đẩy việc chuẩn hóa công tác giảng dạy, khảo thí và quảng bá tiếng Việt ra thế giới, đồng thời khuyến khích phong trào học tiếng Việt, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Giáo sư Shimizu Masaaki (người đứng giữa), Trưởng bộ môn tiếng Việt - Đại học Ngoại ngữ Osaka trao Chứng chỉ tiếng Việt B5 cho thí sinh Matsuoka Reina. (Ảnh: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka)

Tổng Lãnh sự cũng cho rằng việc tổ chức kỳ thi tạo cơ hội để bạn bè Nhật Bản tìm hiểu sâu hơn về ngôn ngữ, văn hóa và con người Việt Nam, qua đó tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và vun đắp tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam-Nhật Bản. Đồng thời, ông ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Trung tâm Việt Nam học cùng các đơn vị liên quan trong công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ thi.

Tại buổi lễ, đại diện ban tổ chức đã trao chứng chỉ cho các thí sinh đạt kết quả trong kỳ thi. Những chứng chỉ được trao là sự ghi nhận quá trình học tập, rèn luyện và nỗ lực của người học, đồng thời tạo động lực để các thí sinh tiếp tục nâng cao trình độ tiếng Việt, sử dụng ngôn ngữ hiệu quả hơn trong học tập, công việc và giao lưu văn hóa.

Thí sinh Matsuoka Reina - sinh viên Đại học Osaka đạt Chứng chỉ B5 (Bậc 5 trong 6 bậc đánh giá năng lực) tiếng Việt bày tỏ rất vui và xúc động vì lần đầu tiên dự thi kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Việt cấp quốc gia Việt Nam và đạt được kết quả mong muốn. Chị hy vọng rằng sẽ học tốt và trở thành cầu nối Việt-Nhật trong tương lai.

Tổng lãnh sự Việt Nam tại Osaka Nguyễn Trường Sơn trao thư khen cho tập thể Trung tâm Việt Nam học tại Nhật Bản. (Ảnh: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka)

Việc tổ chức kỳ thi theo hình thức trên máy tính tại Osaka có ý nghĩa thiết thực trong việc mở rộng cơ hội đánh giá năng lực tiếng Việt theo khung chuẩn thống nhất cho người học tại Nhật Bản. Đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, hoạt động này còn góp phần duy trì tiếng mẹ đẻ, kết nối các thế hệ với quê hương và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

Đối với người Nhật Bản yêu mến tiếng Việt, kỳ thi tạo thêm điều kiện để kiểm chứng năng lực ngôn ngữ, nâng cao động lực học tập và tăng cường cơ hội tiếp cận văn hóa Việt Nam. Qua đó, tiếng Việt trở thành cầu nối thúc đẩy giao lưu giáo dục, văn hóa và hợp tác giữa nhân dân hai nước.

Nhân dịp này, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka đã trao thư khen ghi nhận những nỗ lực và đóng góp của Trung tâm Việt Nam học trong việc phối hợp tổ chức kỳ thi, góp phần thúc đẩy hoạt động giảng dạy, học tập và quảng bá tiếng Việt tại Nhật Bản.

Lễ trao chứng chỉ không chỉ ghi nhận kết quả của các thí sinh mà còn thể hiện sự quan tâm, phối hợp của các cơ quan, tổ chức giáo dục và cộng đồng đối với sự nghiệp gìn giữ, phát huy tiếng Việt ở nước ngoài. Đây cũng là tiền đề để tiếp tục phát triển các hoạt động khảo thí tiếng Việt tại Nhật Bản, đáp ứng nhu cầu học tập của cộng đồng người Việt Nam và bạn bè quốc tế.

Trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản ngày càng phát triển, việc thúc đẩy giảng dạy và học tập tiếng Việt góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau, vun đắp tình hữu nghị và mở rộng giao lưu nhân dân giữa hai nước.