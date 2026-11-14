Trao 'cần câu', tạo sinh kế bền vững

Nhờ nguồn vay ưu đãi, gia đình ông Thạch Ếch ở xã Hưng Hội (tỉnh Cà Mau) có được nguồn thu nhập ổn định từ nghề chạy vỏ lãi chở khách. Ảnh: Chanh Đa-TTXVN

Với phương châm trao “cần câu” thay vì “con cá”, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội tại tỉnh Cà Mau đã và đang trở thành điểm tựa vững chắc, giúp hàng trăm nghìn hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên làm chủ cuộc sống. Không chỉ dừng lại ở việc giải ngân vốn, sự đồng hành sát sao của chính quyền cơ sở và những định hướng quyết liệt từ lãnh đạo tỉnh đang mở ra hướng đi căn cơ, nâng cao chất lượng tín dụng, tạo dựng sinh kế bền vững cho người dân vùng đất cực Nam Tổ quốc.

Điểm tựa sinh kế từ những đồng vốn nghĩa tình

Ghi nhận tại xã Hưng Hội, một trong những địa phương có tỷ lệ đồng bào dân tộc Khmer chiếm số đông trên địa bàn tỉnh Cà Mau cho thấy, công tác chăm lo đời sống đồng bào dân tộc luôn được triển khai gắn liền với nhu cầu thực tế và điều kiện sản xuất của từng hộ gia đình. Bên cạnh việc thực hiện đầy đủ các chính sách an sinh xã hội, chính quyền địa phương đặc biệt chú trọng tạo điều kiện để người dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu sản xuất, phát triển dịch vụ, từng bước hình thành các mô hình sinh kế ổn định ngay tại quê hương.

Chia sẻ về cách làm tại cơ sở, ông Ký Trọng Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Hội cho biết, địa phương luôn chủ động phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội, kết hợp cùng nguồn lực từ các Chương trình mục tiêu quốc gia để tập trung đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc. Trong quá trình triển khai, chính quyền nhận thấy rào cản lớn nhất của các hộ nghèo, cận nghèo là tình trạng thiếu phương tiện, tư liệu sản xuất. Do đó, bên cạnh việc hỗ trợ vốn vay, UBND xã đã linh hoạt rà soát, bố trí quỹ đất công ích của địa phương để hỗ trợ đất sản xuất cho ; đồng thời, giải quyết kịp thời nhu cầu về đất ở, giúp các hộ khó khăn yên tâm xây dựng nhà cửa, thực hiện mục tiêu “an cư, lạc nghiệp”.

Nhờ nguồn vốn hỗ trợ kịp thời, nhiều hộ dân tại xã Hưng Hội đã mạnh dạn thay đổi cách làm ăn, tận dụng lợi thế địa phương để phát triển sinh kế, từng bước vươn lên thoát nghèo. Gia đình ông Thạch Ếch (ngụ ấp Nước Mặn, xã Hưng Hội) là một trong những trường hợp tiêu biểu.

Trước đây, cuộc sống gia đình ông gặp nhiều khó khăn do thiếu vốn sản xuất, kinh doanh. Sau khi được địa phương xét duyệt cho vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội, ông mạnh dạn đầu tư mua vỏ lãi để làm dịch vụ đưa đón khách tham quan sông nước. Công việc phù hợp với điều kiện địa phương đã mang lại nguồn thu nhập hằng ngày, giúp gia đình trang trải chi phí sinh hoạt, cải thiện đời sống và có khoản tích lũy để tái đầu tư, mở rộng quy mô hoạt động.

Người dân xã Hưng Hội (tỉnh Cà Mau) đến Trung tâm Hành chính công của xã thực hiện các thủ tục hành chính. Ảnh: Chanh Đa-TTXVN

Phấn khởi trước những đổi thay của gia đình, ông Thạch Ếch cho biết, vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội có lãi suất thấp, thủ tục thuận lợi, tạo điều kiện để người dân đầu tư phát triển kinh tế. Nhờ thu nhập ổn định từ nghề chở khách bằng vỏ lãi, gia đình ông có thể dành dụm tiền trả lãi hằng tháng, đồng thời tích lũy để hoàn trả vốn gốc khi đến hạn. Theo ông, nguồn vốn ưu đãi đã thực sự mở lối thoát nghèo, nâng cao đời sống cho nhiều hộ khó khăn trong phum sóc.

Thực tiễn tại Hưng Hội cũng cho thấy, mỗi hộ gia đình có hoàn cảnh, điều kiện và thế mạnh khác nhau, do đó giải pháp giảm nghèo chỉ phát huy hiệu quả khi xuất phát từ nhu cầu cụ thể của từng đối tượng. Khi người dân được tiếp cận đúng nguồn lực và có ý thức chủ động, tiết kiệm trong sử dụng vốn, kết quả giảm nghèo mới có thể duy trì lâu dài. Câu chuyện của anh Trần Minh Nhất (ngụ ấp Cả Vĩnh, xã Hưng Hội) là một minh chứng sinh động. Từ nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội, anh Nhất đầu tư xây dựng chuồng trại để phát triển mô hình chăn nuôi heo. Nhờ chịu khó học hỏi kỹ thuật chăm sóc, đàn heo phát triển tốt, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình.

Anh Trần Minh Nhất chia sẻ, từ khi có vốn đầu tư chăn nuôi, kinh tế gia đình ổn định hơn trước. Anh duy trì thói quen tiết kiệm một phần thu nhập hằng ngày để tích lũy, chủ động trả nợ ngân hàng đầy đủ, đúng hạn.

Không chỉ tập trung hỗ trợ vốn vay, tỉnh Cà Mau còn lồng ghép nguồn lực từ các Chương trình mục tiêu quốc gia để cải thiện đời sống người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh các chính sách về nhà ở, y tế, giáo dục, địa phương chú trọng đào tạo nghề, trang bị kỹ năng số cho thanh niên nông thôn, giúp người dân có thêm cơ hội tiếp cận việc làm và phát triển các mô hình kinh tế phù hợp, thích ứng với xu thế hiện đại. Nhờ những chính sách thiết thực và nhân văn này, diện mạo phum sóc trên địa bàn tỉnh Cà Mau đang từng ngày khởi sắc với hệ thống hạ tầng, giao thông nông thôn khang trang, sạch đẹp, góp phần cải thiện điều kiện đi lại, sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Quyết liệt nâng cao chất lượng tín dụng, khơi thông nguồn lực phát triển

Ngoài việc hỗ trợ vốn vay ưu đãi đến người dân vùng đồng bào dân tộc, hệ thống cơ sở hạ tầng vùng sâu vùng xa luôn được các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Cà Mau quan tâm, phát triển. Ảnh: Chanh Đa-TTXVN

Những mô hình làm ăn hiệu quả tại cơ sở như ở xã Hưng Hội chính là "lát cắt" sinh động phản ánh tác động tích cực của dòng vốn tín dụng chính sách trên phạm vi toàn tỉnh Cà Mau.

Theo Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Cà Mau, tính đến cuối quý III/2026, tổng nguồn vốn của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đạt 9.671,8 tỷ đồng; tổng dư nợ đạt 9.636,2 tỷ đồng, tăng 14,2% so với cuối năm 2025. Toàn tỉnh có 231.507 khách hàng còn dư nợ. Nguồn vốn ưu đãi đã kịp thời hỗ trợ hàng trăm nghìn hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, cải thiện thu nhập; góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.

Đáng chú ý, nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội đạt 1.275,5 tỷ đồng, tăng 507,9 tỷ đồng so với cuối năm 2025 và đạt 338,6% kế hoạch được giao. Con số này khẳng định sự quan tâm sâu sắc và quyết tâm chính trị cao của tỉnh Cà Mau trong việc ưu tiên bổ sung nguồn lực, đồng hành cùng người nghèo và các đối tượng chính sách.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Ngô Vũ Thăng-Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Cà Mau nhấn mạnh, thời gian tới, tỉnh tiếp tục nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và huy động tối đa các nguồn lực cho tín dụng chính sách. Chủ tịch UBND các xã, phường với vai trò Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị cấp xã phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn, tuyệt đối không "khoán trắng" trách nhiệm cho cơ quan ngân hàng hay các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác. Chính quyền cơ sở phải xác định chất lượng tín dụng chính sách là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm, gắn liền với trách nhiệm quản lý, điều hành của địa phương.

Từ các nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển sản xuất, người dân Cà Mau đã đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ gia đình, thúc đẩy cơ giới hóa trong sản xuất. Ảnh: Chanh Đa-TTXVN

Ông Ngô Vũ Thăng yêu cầu các đơn vị xác định củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách. Trong đó, các đơn vị cần đẩy nhanh tiến độ giải ngân các chương trình tín dụng trọng điểm, ưu tiên nguồn vốn cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, học sinh, sinh viên và giải quyết việc làm. Việc giải ngân phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng mục đích, đồng thời gắn với hiệu quả sử dụng vốn thực tế của người dân. Các địa phương và tổ chức hội, đoàn thể cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến những mô hình sử dụng vốn vay hiệu quả để nhân rộng trong cộng đồng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số tại các điểm giao dịch xã, phường, tạo thuận lợi và bảo đảm an toàn cho người dân khi tiếp cận dịch vụ.

Với sự phối hợp của các cấp, ngành và tinh thần chủ động vươn lên của người dân, nguồn vốn tín dụng chính sách tiếp tục góp phần phát triển sinh kế, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống tại các địa bàn khó khăn của Cà Mau. Đây cũng là một trong những nguồn lực quan trọng giúp địa phương thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương trong giai đoạn mới.