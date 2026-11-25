Trao tặng bò tới tận tay hộ nghèo, cận nghèo ở Thái Nguyên, mở thêm cơ hội phát triển sản xuất, tăng thu nhập.

Không còn "mẫu số chung" cho mọi hộ nghèo

Bước vào năm 2026 - năm đầu tiên triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035 (Giai đoạn 1 từ năm 2026 đến năm 2030), tỉnh Thái Nguyên xác định trọng tâm giảm nghèo theo chiều sâu, lấy việc hỗ trợ sinh kế phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa bàn, từng nhóm hộ làm trụ cột.

Thay vì hỗ trợ dàn trải, nguồn lực từ ngân sách nhà nước và các chương trình xã hội hóa được tập trung vào các mô hình sản xuất gắn với đào tạo nghề, liên kết tiêu thụ sản phẩm và tín dụng chính sách, giúp người dân tạo thu nhập ổn định và hạn chế tái nghèo.

Là một trong 6 tỉnh hoàn thành ban hành văn bản triển khai Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới sớm nhất cả nước, Thái Nguyên đã chủ động cụ thể hóa các chính sách của Trung ương và phân định rõ các xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 272/2025/NĐ-CP để phân bổ nguồn lực trọng điểm.

Cùng với ngân sách nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Đề án số 02 ngày 10/3/2026 về hỗ trợ sinh kế cho 1.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2026-2030, tạo cơ chế phối hợp đồng bộ giữa chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, Liên minh Hợp tác xã và các tổ chức chính trị-xã hội để rà soát nhu cầu đến từng hộ trước khi giải ngân.

Cách tiếp cận mới này thể hiện rõ qua việc lựa chọn tư liệu sản xuất sát với điều kiện thực tế của từng gia đình. Ở những địa bàn sản xuất chè trọng điểm như xã Định Hóa, thay vì chỉ hỗ trợ tiền mặt, nguồn vốn sinh kế được trao trực tiếp giúp hộ nghèo mua máy nông nghiệp phục vụ canh tác, giải phóng sức lao động thủ công, đồng thời gắn kết người dân vào các tổ hội nông dân nghề nghiệp sản xuất và chế biến chè để nâng cao giá trị sản phẩm.

Tại các xã trung du, miền núi có lợi thế vườn đồi và chăn thả như Kim Phượng, Hợp Thành hay các thôn bản vùng cao phía Bắc, nguồn lực lại được phân hóa linh hoạt: hộ có nhân lực và bãi chăn thả được hỗ trợ trâu, bò sinh sản làm tư liệu tích lũy dài hạn; hộ cần quay vòng vốn nhanh được hỗ trợ mô hình gà đồi hoặc lợn nái sinh sản để tự chủ con giống tại chỗ.

Tại địa bàn có nhiều khu, cụm công nghiệp như xã Điềm Thụy, công tác hỗ trợ sinh kế cũng được triển khai sớm ngay từ tháng 6/2026 với 3 mô hình sinh kế trị giá 63 triệu đồng dành cho hộ nghèo, cận nghèo, song hành cùng các mô hình tiết kiệm từ rác tái chế ở khu dân cư để gây quỹ chăm lo cho phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Kết nối sinh kế với đào tạo nghề và thay đổi nếp nghĩ

Một điểm nhấn quan trọng trong triển khai chương trình tại Thái Nguyên năm 2026 là việc không tách rời hỗ trợ sinh kế khỏi bài toán đào tạo nghề và tổ chức lại sản xuất. Bởi lẽ, trao con giống hay máy móc mới chỉ giải quyết khâu đầu vào; muốn người dân không tái nghèo, cần trang bị cho họ kỹ năng nghề và đầu ra ổn định.

Tại các xã vùng cao đặc biệt khó khăn như Ba Bể, Nam Cường, chính quyền cơ sở đã gắn mục tiêu giảm nghèo hằng năm với việc đặt hàng đào tạo nghề sát nhu cầu thực tế của lao động nông thôn, củng cố các hợp tác xã và tổ hợp tác để hình thành chuỗi liên kết tiêu thụ nông sản.

Song song với phát triển sản xuất tại chỗ, nguồn vốn tín dụng chính sách ưu đãi còn mở ra hướng đi mới cho nhóm lao động trẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số thông qua việc hỗ trợ học nghề, ngoại ngữ để đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Thực tiễn tại thôn Tà Han (xã Nam Cường) - một bản vùng cao có 105 hộ đồng bào H’Mông nằm cách trung tâm xã gần 40km - cho thấy rõ tác động kép của hướng đi này. Khi cấp ủy, chính quyền xã sâu sát định hướng và đội ngũ cán bộ thôn bản gương mẫu đi đầu, người dân đã mạnh mẽ thay đổi tập quán làm ăn cũ.

Thôn Tà Han, xã Nam Cường vận động người dân chung tay mở đường, cải thiện điều kiện đi lại cho các hộ ở khu vực còn nhiều khó khăn.

Từ chỗ từng có trên 95% hộ nghèo, đến tháng 11/2026, Tà Han đã có gần 40 lao động trẻ làm việc tại Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản và Romania, số hộ nghèo toàn thôn giảm xuống còn 58 hộ và 13 hộ cận nghèo (trong tổng số 105 hộ).

Đáng chú ý, nguồn thu nhập từ lao động ngoài nước và chăn nuôi hàng hóa không chỉ giúp bà con dựng nhà kiên cố, mua sắm vật tư sản xuất mà còn làm thay đổi nếp nghĩ trong bản, đẩy lùi dần tình trạng tảo hôn, sinh đông con và học sinh bỏ học.

Chính từ những chuyển biến thực chất ấy, tinh thần tự lực đã dần thay thế tâm lý trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Tại nhiều địa phương xuất hiện ngày càng nhiều trường hợp cán bộ cơ sở và hộ dân tự nguyện viết đơn xin ra khỏi danh sách hộ nghèo dù đời sống vẫn còn vất vả, tiêu biểu như việc Trưởng thôn Vừ A Ngài cùng Bí thư Chi bộ thôn Tà Han chủ động làm đơn xin thoát nghèo để nhường phần hỗ trợ cho các gia đình khó khăn hơn.

Sự nêu gương từ cơ sở đã tạo sức thuyết phục lớn, giúp các chủ trương giảm nghèo của địa phương nhanh chóng nhận được sự đồng thuận của cộng đồng. Theo báo cáo sơ bộ của các xã, phường tại Hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức ngày 20/11, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh ước giảm 1,72% so với cuối năm 2025, đạt và vượt chỉ tiêu giao.

Tháo gỡ điểm nghẽn để dòng vốn thấm sâu vào cơ sở

Dù công tác giảm nghèo ghi nhận kết quả tích cực, thực tiễn triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026 tại Thái Nguyên vẫn cho thấy sự chênh lệch rõ nét giữa các địa phương về tiến độ giải ngân nguồn vốn.

Trong tổng kế hoạch vốn 1.782 tỷ đồng giao cho các xã, phường năm 2026, tính đến ngày 15/11 toàn tỉnh giải ngân đạt 613 tỷ đồng, bằng 34,4% kế hoạch. Trong khi nhiều địa phương bứt phá với tỷ lệ giải ngân đạt trên 70% đến gần 98%, thì tại không ít xã, phường, tiến độ giải ngân nguồn vốn này vẫn còn chậm.

Cũng tại Hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026, đại diện các sở, ngành và địa phương đã thẳng thắn nhìn nhận những vướng mắc trong năm đầu vận hành cơ chế mới sau sắp xếp đơn vị hành chính. Trước thực tế này, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã đặt ra yêu cầu quyết liệt về kỷ luật điều hành.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Văn Lượng nhấn mạnh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, phường phải chịu trách nhiệm trực tiếp về tiến độ giải ngân trên địa bàn, xác định đây là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2026; đồng thời giao Sở Tài chính khẩn trương tham mưu điều chỉnh nguồn vốn sang các địa phương có khả năng triển khai thực hiện, tránh tình trạng vốn nằm chờ.

Cùng với đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nông Quang Nhất yêu cầu Sở Dân tộc và Tôn giáo tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ giải ngân nguồn vốn phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; các sở chuyên môn khẩn trương ban hành hướng dẫn cụ thể để cơ sở triển khai ngay, không để lỡ thời vụ sản xuất của người dân.

Những chuyển biến bước đầu từ cơ sở tại Thái Nguyên trong năm 2026 cho thấy, hiệu quả của các hoạt động hỗ trợ sinh kế không đo bằng số lượng con giống hay tổng kinh phí đã phân bổ, mà ở khả năng khơi dậy ý chí tự chủ và năng lực làm ăn của chính người thụ hưởng.

Khi kỷ luật giải ngân của chính quyền cơ sở được siết chặt đi đôi với việc thiết kế "chiếc cần câu" sát nhu cầu từng hộ và tinh thần nêu gương của cán bộ thôn bản, nguồn lực đầu tư của Nhà nước sẽ thực sự thấm sâu vào đời sống, tạo nền tảng vững chắc để Thái Nguyên thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030./.