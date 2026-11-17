"Đây thực sự là tài sản lớn của gia đình"

Những ngày tháng 11, khi mùa đông bắt đầu tràn về, ông Lương Văn Thiện (66 tuổi, thôn Xuân Ngù, xã Xuân Chinh, Thanh Hóa) càng dành nhiều sự quan tâm chăm sóc con trâu đang mang thai. Với gia đình thuộc diện hộ nghèo ở vùng miền núi, đây không chỉ là vật nuôi mà còn là tài sản có giá trị lớn. Mỗi tối, ông đều vệ sinh, che chắn chuồng trại cẩn thận để tránh gió rét cho trâu.

Năm 2024, khi nhận con nghé từ chương trình hỗ trợ sinh kế, ông Thiện vừa mừng vừa lo bởi con vật còn gầy yếu, chưa thích nghi với khí hậu và môi trường. Suốt nhiều tháng, ông kiên trì hái lá rừng làm thức ăn, đồng thời che chắn chuồng trại để giữ ấm trong mùa đông. Đến nay, con nghé ngày nào đã lớn thành trâu mẹ khỏe mạnh, có thể giúp gia đình cày ruộng và đang chuẩn bị sinh sản.

"Nhìn con trâu ngày một lớn, khỏe mạnh và sắp sinh sản, tôi rất vui. Đây thực sự là tài sản lớn của gia đình", ông Thiện chia sẻ.

Hộ nghèo xã Xuân Chinh và đàn bò thuộc chương trình hỗ trợ sinh kế.

Cùng chung niềm vui, bà Hoàng Thị Hội (75 tuổi, thôn Chẻ Dài) cũng đã chào đón con nghé đầu tiên ra đời từ trâu mẹ được hỗ trợ của chương trình giảm nghèo. Là hộ nghèo nhiều năm, gần như không có tài sản đáng giá, bà xem con trâu như của để dành. Sau gần hai năm chăm sóc, bà đã được hái quả ngọt.

Theo ông Đỗ Đình Minh, Chủ tịch UBND xã Xuân Chinh, các mô hình được triển khai thuộc Dự án 2 - Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo bền vững, trong khuôn khổ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Không chỉ gia đình ông Thiện, bà Hội, nhiều hộ khác tại xã Xuân Chinh cũng đang phát triển đàn trâu từ nguồn hỗ trợ của chương trình.

"Với người dân miền núi, vật nuôi sinh sản không chỉ tạo thêm tài sản mà còn mở ra cơ hội nhân rộng đàn, tăng thu nhập trong những năm tiếp theo. Chính quyền địa phương phân công cán bộ thú y thường xuyên theo dõi, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh cho đàn vật nuôi, giúp người dân hạn chế rủi ro trong quá trình sản xuất", ông Minh cho hay.

Tại xã miền núi Giao An, chương trình cũng góp phần cải thiện sinh kế, nâng cao thu nhập cho nhiều hộ dân. Trước đây, gia đình anh Hà Văn Duyệt (thôn Chiềng Poọng) chủ yếu trông vào vài sào ruộng và diện tích rừng keo kém hiệu quả nên thu nhập không ổn định.

Năm 2023, gia đình anh được hỗ trợ một con trâu sinh sản, đồng thời tham gia tập huấn kỹ thuật chăn nuôi. Sau thời gian chăm sóc, trâu đã sinh nghé thành công. Từ tiền bán nghé kết hợp với nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội Lang Chánh, anh Duyệt đầu tư trở lại cho việc chăm sóc rừng keo. Nhờ áp dụng đúng kỹ thuật, diện tích rừng sinh trưởng tốt hơn, mang lại giá trị kinh tế cao hơn.

Những con trâu được trao cho hộ nghèo vùng cao xã Xuân Chinh.

"Được Nhà nước hỗ trợ con giống, tập huấn kỹ thuật và vay vốn ưu đãi, gia đình tôi có điều kiện mở rộng sản xuất, nâng cao thu nhập, từng bước ổn định cuộc sống", anh Duyệt chia sẻ.

Theo UBND xã Giao An, từ năm 2023 đến hết năm 2025, địa phương có 304 hộ được hỗ trợ kinh phí mua con giống với tổng nguồn lực gần 5 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Nhà nước hỗ trợ hơn 4 tỷ đồng, người dân đối ứng 972 triệu đồng.

Năm 2026, xã tiếp tục triển khai mô hình nuôi gà ri với kinh phí ngân sách hỗ trợ hơn 1,8 tỷ đồng, thu hút 262 hộ nghèo, cận nghèo tham gia. Riêng trong tháng 11, Hội Nông dân xã đã cấp phát con giống và thức ăn chăn nuôi cho 62 hộ. Giống gà ri có khả năng thích nghi với điều kiện khí hậu, tập quán chăn nuôi miền núi, phù hợp quy mô hộ gia đình và có thị trường tiêu thụ tương đối thuận lợi.

Mô hình trao giống gà cho hộ nghèo xã Giao An.

Ông Nguyễn Viết Thắng, Chủ tịch UBND xã Giao An, cho biết địa phương ưu tiên lựa chọn mô hình phù hợp với điều kiện từng hộ, khai thác lợi thế bản địa và kinh nghiệm sản xuất của người dân. Cùng với hỗ trợ đầu vào, xã chú trọng tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật và giám sát quá trình sử dụng nguồn vốn nhằm bảo đảm hiệu quả.

Nhờ lồng ghép các nguồn lực từ chương trình mục tiêu quốc gia, tỉ lệ hộ nghèo của xã Giao An hiện giảm còn 17%.

Vẫn còn hơn 12.000 hộ nghèo cần được hỗ trợ sinh kế bền vững

Tại xã Tân Thành, nơi hơn 87% dân số là đồng bào dân tộc Thái, các mô hình sinh kế cũng được thiết kế theo điều kiện sản xuất của người dân. Tổ chức Tầm nhìn Thế giới đã hỗ trợ 6.000 con vịt giống cùng thức ăn chăn nuôi cho 60 hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn tại các thôn Kha và Luận Khê.

Trong khi đó, mô hình nuôi lợn nái bản địa sinh sản triển khai từ tháng 10/2025 đã hỗ trợ 58 hộ, mỗi hộ hai con giống cùng thức ăn chăn nuôi. Sau thời gian chăm sóc, nhiều đàn lợn đã sinh sản. Gia đình ông Vi Văn Thành là một trong những hộ có kết quả bước đầu khi lợn nái đã sinh được 9 con.

Trao giống lợn cho hộ nghèo xã Tân Thành.

Thời gian tới, xã dự kiến tiếp tục phát triển các mô hình nuôi lợn nái bản địa, gà lai Hồ và dúi sinh sản, đồng thời tăng cường chuyển giao kỹ thuật và từng bước kết nối đầu ra sản phẩm.

Theo thống kê, Thanh Hóa hiện còn 12.275 hộ nghèo và 46.752 hộ cận nghèo. Hộ nghèo tập trung chủ yếu ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nơi người dân còn gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận tư liệu sản xuất, việc làm và các dịch vụ xã hội cơ bản. Nguy cơ tái nghèo vẫn hiện hữu, đòi hỏi các giải pháp hỗ trợ không chỉ dừng ở việc cải thiện đời sống trước mắt mà phải tạo được sinh kế lâu dài.

Trên cơ sở đánh giá thực trạng, Sở Dân tộc và Tôn giáo đang chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương xây dựng đề án giảm nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030, tập trung vào vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, ưu tiên khu vực biên giới, các xã, thôn đặc biệt khó khăn.

Tỉnh đặt mục tiêu giảm tỉ lệ hộ nghèo bình quân từ 1% trở lên mỗi năm; riêng tỉ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm bình quân từ 3% trở lên.