Trao bằng tốt nghiệp hệ trung cấp cho 39 học sinh đồng bào Cơ Tu

PGS.TS Vũ Thị Phương Anh, Quyền Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đà Nẵng trao bằng tốt nghiệp cho học sinh. Ảnh: D.LỆ

Khóa 49 (2024 - 2026) tại cơ sở đào tạo miền núi Đà Nẵng có 39 học sinh đồng bào Cơ Tu học nghề công nghệ may và may thời trang. Sau tốt nghiệp, các em được giới thiệu việc làm tại các doanh nghiệp may có quan hệ hợp tác với nhà trường.

Trong quá trình học tập, toàn bộ học sinh tại cơ sở đào tạo miền núi Đà Nẵng được Trường Cao đẳng Đà Nẵng hỗ trợ chi phí học tập, sinh hoạt khi ở lại nội trú tại trường từ nguồn ngân sách Nhà nước và nguồn xã hội hóa do nhà trường vận động tài trợ, giúp học sinh yên tâm học tập, hoàn thành khóa học.

Niềm vui của học sinh trong ngày nhận bằng tốt nghiệp. Ảnh: D.LỆ

Tại lễ tốt nghiệp, PGS.TS Vũ Thị Phương Anh, Quyền Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đà Nẵng chúc mừng và mong muốn mỗi học sinh sau khi rời mái trường sẽ tiếp tục phát huy kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp được trang bị; không ngừng học hỏi, rèn luyện, tự tin thích ứng với môi trường làm việc và vững vàng trên con đường lập thân, lập nghiệp.