Trao bằng tốt nghiệp cho 181 tân cử nhân, kỹ sư thực hành

Tiến sĩ Ngô Đức Lưu, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cà Mau, trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên.

Trong đợt này, 181 học sinh, sinh viên được công nhận tốt nghiệp thuộc các ngành, nghề gắn liền với nhu cầu nhân lực hiện nay như: công nghệ thông tin, kế toán, Tiếng Anh, nuôi trồng thuỷ sản, chế biến thuỷ sản, điện công nghiệp, công nghệ ô tô... Kết quả xếp loại tốt nghiệp có 12 em đạt loại xuất sắc (chiếm 6,63%) và 52 em đạt loại giỏi (chiếm 28,73%).

Dịp này, nhà trường tuyên dương và khen thưởng 55 sinh viên có thành tích học tập, rèn luyện đạt xuất sắc và giỏi.

Tiến sĩ Ngô Đức Lưu trao giấy khen cho sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc và loại giỏi.

Lễ tốt nghiệp đợt 1 năm 2026 mang ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu bước ngoặt mới của nhà trường.

Trước đó, theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Cao đẳng Nghề Bạc Liêu, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu và Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau được sáp nhập vào Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc Cà Mau, đồng thời đổi tên thành Trường Cao đẳng Cà Mau.

Việc tái cấu trúc và kiện toàn tổ chức nhằm tập trung nguồn lực, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng tốt hơn yêu cầu cung ứng nguồn nhân lực kỹ thuật, nghiệp vụ chất lượng cao cho tỉnh Cà Mau trong giai đoạn mới.

Tiến sĩ Ngô Đức Lưu, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cà Mau, phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Tiến sĩ Ngô Đức Lưu, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cà Mau, gửi lời chúc mừng các tân cử nhân, kỹ sư thực hành; đồng thời nhấn mạnh về sự thay đổi nhanh chóng của thị trường lao động dưới tác động của chuyển đổi số, tự động hoá và phát triển xanh.

"Kiến thức học tại trường là nền tảng cần thiết, nhưng sẽ không đủ trước giai đoạn phát triển hiện nay. Nhà trường mong các em tiếp tục cập nhật công nghệ, rèn luyện ngoại ngữ, kỹ năng số, kỹ năng giao tiếp và tác phong công nghiệp. Dù làm việc tại doanh nghiệp, cơ quan, hợp tác xã hay tự khởi nghiệp, các em hãy lấy năng lực thực chất, sự trung thực và tinh thần phục vụ cộng đồng làm thước đo giá trị của mình", Tiến sĩ Ngô Đức Lưu nhắn nhủ.

Đại diện cho 181 học sinh, sinh viên nhận bằng tốt nghiệp, tân cử nhân Huỳnh Huỳnh Như (ngành Tiếng Anh) đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến đội ngũ giảng viên; hứa sẽ nỗ lực cống hiến, tích cực đóng góp cho xã hội.