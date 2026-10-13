Tham dự có Đại tá Ma Công Học, Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; lãnh đạo Sở Nội vụ.

Đại tá Ma Công Học, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao bằng “Tổ quốc ghi công” cho thân nhân liệt sĩ Nông Văn Quyền.

Liệt sĩ Nông Văn Quyền, sinh năm 1927, quê quán xóm Nà Pảng, xã Cần Yên, huyện Hà Quảng (cũ), nay là xóm Bản Ngẳm, xã Cần Yên. Ngày 22/7/1946, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, đồng chí tình nguyện nhập ngũ, chiến đấu tại Đại đội 925, Tiểu đoàn 255, Trung đoàn 174, Sư đoàn 316, Quân khu 2.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng chí luôn nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí chiến đấu kiên cường, không quản ngại khó khăn, gian khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ngày 18/9/1950, đồng chí anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Sự hy sinh của đồng chí Nông Văn Quyền là biểu tượng của lòng yêu nước, tinh thần chiến đấu, sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc; góp phần cùng các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam làm nên thắng lợi của cách mạng.

Việc trao bằng "Tổ quốc ghi công" thể hiện sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những cống hiến, hy sinh của liệt sĩ Nông Văn Quyền, góp phần thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.