Trao Bằng “Tổ quốc ghi công” cho thân nhân liệt sĩ Đinh Văn Tiêm

Các đại biểu dự buổi lễ

Liệt sĩ Đinh Văn Tiêm sinh năm 1927, quê quán thôn Bản Đoỏng, xã Tri Phương (cũ) nay là thôn Mậu Đốt, xã Quốc Khánh, tỉnh Lạng Sơn. Năm 1950, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, thanh niên Đinh Văn Tiêm tình nguyện nhập ngũ, tham gia chiến đấu tại Đại đội 321, Tiểu đoàn 999, Trung đoàn 176, Sư đoàn 316.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng chí luôn nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí chiến đấu kiên cường, không quản ngại khó khăn, gian khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Ngày 18/7/1954, đồng chí anh dũng hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Sự hy sinh của đồng chí là biểu tượng của lòng yêu nước, tinh thần chiến đấu, sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc; góp phần cùng các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam làm nên thắng lợi của cách mạng.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh trao Bằng "Tổ quốc ghi công" cho thân nhân gia đình liệt sĩ Đinh Văn Tiêm

Lễ trao Bằng “Tổ quốc ghi công” là hoạt động có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc; thể hiện sự ghi nhận, tôn vinh của Đảng, Nhà nước đối với công lao, sự hy sinh cao cả của các liệt sĩ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thân nhân gia đình liệt sĩ Đinh Văn Tiêm phát biểu tại buổi lễ