Trao bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sĩ, Nghệ sĩ Ưu tú Thanh Nga

Ông Phạm Duy Hà Linh (Nghệ sĩ Hà Linh), con trai Nghệ sĩ Ưu tú Thanh Nga bên bằng "Tổ quốc ghi công" của mẹ mình. (Ảnh: Phường Bàn Cờ cung cấp)

Đây là sự kiện có ý nghĩa thiêng liêng, thể hiện sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với công lao, sự hy sinh của liệt sĩ; đồng thời là dịp để các cấp, các ngành và địa phương bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với liệt sĩ và gia đình.

Bằng Tổ quốc ghi công do Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký, ghi rõ: “Liệt sĩ Nguyễn Thị Nga, nghệ sĩ Đoàn cải lương Thanh Minh, đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Theo thông tin ban tổ chức, liệt sĩ Nguyễn Thị Nga (bí danh Thanh Nga), sinh năm 1942, nguyên quán tỉnh Tây Ninh, là nghệ sĩ thuộc Đoàn cải lương Thanh Minh.

Quang cảnh buổi lễ. (Ảnh: Phường Bàn Cờ cung cấp)

Trước đó, ngày 31/1/1979, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 519/QĐ-UB công nhận nghệ sĩ Thanh Nga là liệt sĩ.

Quyết định nêu rõ: “Nay công nhận nghệ sĩ Thanh Nga là liệt sĩ vì đã phát huy tài năng nghệ thuật, phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ chánh trị của thành phố, mặc cho bọn phản động hăm dọa nhiều lần và bị chúng sát hại ngày 26/11/1978”.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Đăng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Bàn Cờ bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ và biết ơn sâu sắc đối với liệt sĩ Nguyễn Thị Nga; đồng thời gửi đến gia đình liệt sĩ lời thăm hỏi chân thành, lời tri ân sâu sắc và sự chia sẻ đầy tình cảm trước những hy sinh, mất mát mà gia đình đã gánh chịu.

“Sự hy sinh của liệt sĩ là niềm tự hào của gia đình, của quê hương và của dân tộc; đồng thời nhắc nhở các thế hệ hôm nay và mai sau phải luôn trân trọng giá trị của hòa bình, độc lập, tự do, sống có trách nhiệm và tiếp tục gìn giữ, phát huy những thành quả cách mạng mà các thế hệ đi trước đã đánh đổi bằng xương máu để giành lấy”, ông Phạm Đăng Nam phát biểu.

Bằng “Tổ quốc ghi công” cho liệt sĩ Nguyễn Thị Nga. (Ảnh: Phường Bàn Cờ cung cấp)

Nghệ sĩ Ưu tú Thanh Nga và chồng bị sát hại vào đêm 26/11/1978, sau khi bà hoàn thành suất diễn vở cải lương Thái hậu Dương Vân Nga.

Bà là một nghệ tài sắc vẹn toàn, từng được xem là "Nữ hoàng sân khấu" cải lương miền nam. Năm 1966, bà đoạt giải Thanh Tâm xuất sắc với vai Giáng Hương trong vở Sân khấu về khuya.

Trong sự nghiệp sân khấu, Nghệ sĩ Ưu tú Thanh Nga để lại dấu ấn sâu đậm qua nhiều vai diễn, đặc biệt là những nhân vật lịch sử như Trưng Trắc trong Tiếng trống Mê Linh, Dương Vân Nga trong Thái hậu Dương Vân Nga. Những vai diễn ấy góp phần làm nên tên tuổi của một trong những nghệ sĩ tiêu biểu của sân khấu cải lương nước nhà.