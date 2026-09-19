Trao bằng nghề, mở hướng lập nghiệp cho học sinh miền núi

Trao bằng tốt nghiệp cho học sinh trình độ trung cấp.

Ngày 19/9, tại Trung tâm Đào tạo Miền núi Đà Nẵng, Trường Cao đẳng Đà Nẵng tổ chức Lễ Bế giảng và Trao bằng tốt nghiệp năm 2026 cho học sinh trình độ trung cấp, hệ chính quy khóa 49 (2024–2026).

Sau quá trình học tập, rèn luyện và hoàn thành các yêu cầu của chương trình đào tạo, 39 học sinh được công nhận tốt nghiệp. Tấm bằng được trao hôm nay không chỉ ghi nhận những nỗ lực trong suốt khóa học mà còn đánh dấu cột mốc quan trọng trên hành trình trưởng thành, lập thân, lập nghiệp của mỗi học sinh.

Tại buổi lễ, nhà trường biểu dương và trao Giấy khen cho 2 học sinh đạt thành tích xuất sắc trong toàn khóa học là Nguyễn Thị Thu Thúy – lớp Công nghệ may 49A và Bling Thị Nghiếc – lớp May thời trang 49A.

PGS.TS Vũ Thị Phương Anh, Quyền Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đà Nẵng trao giấy khen cho học sinh có thành tích cao trong học tập.

Phát biểu chúc mừng các tân học sinh tốt nghiệp, PGS.TS Vũ Thị Phương Anh, Quyền Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đà Nẵng nhắn nhủ, chặng đường phía trước sẽ có nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra không ít yêu cầu mới đối với mỗi người lao động.

Lễ tốt nghiệp bắt đầu hành trình trưởng thành, lập thân, lập nghiệp của mỗi học sinh.

Theo PGS.TS Vũ Thị Phương Anh, điều quan trọng không chỉ là các em có một tấm bằng mà phải biến kiến thức, kỹ năng đã học thành năng lực làm việc thực tế; giữ tinh thần cầu thị, chủ động học hỏi và không ngừng hoàn thiện bản thân. "Nhà trường mong rằng, sau khi tốt nghiệp, các em sẽ tự tin bước vào môi trường làm việc, biết trân trọng nghề đã chọn, có trách nhiệm với công việc và từng bước xây dựng cuộc sống bằng chính năng lực của mình”, PGS.TS Vũ Thị Phương Anh chia sẻ.