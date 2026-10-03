Trao Bằng khen của Trung ương Hội Phụ nữ cho cô giáo dũng cảm cứu học sinh

Sáng 3/10, tại Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông, thừa ủy quyền của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ban Thường trực Hội LHPN tỉnh Nghệ An đã trao Bằng khen của Ban Thường vụ Trung ương Hội cho cô giáo Hoàng Thị Hiền, giáo viên Trường Mầm non Phú Sơn, xã Nghĩa Hành.

Bằng khen ghi nhận hành động dũng cảm của cô Hiền khi cứu học sinh trong tình huống nguy hiểm.

Đại diện Hội LHPN tỉnh Nghệ An trao Bằng khen của Trung ương Hội LHPN Việt Nam cho cô giáo Hoàng Thị Hiền tại Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông. Ảnh: An Duyên

Trước đó, ngày 28/8, trong lúc đón trẻ tại điểm trường Tân Lâm, cô Hiền phát hiện một học sinh 2 tuổi bất ngờ chạy ra đường, đúng lúc xe tải đang di chuyển tới. Không do dự, cô lao ra ôm và đưa cháu bé khỏi khu vực nguy hiểm.

Cháu bé được an toàn, còn cô Hiền bị xe cán qua hai chân, bị thương nặng.

Sau hơn 1 tháng nhập viện, cô Hiền đã phải cắt cụt 1 chân. Tối 2/10, cô được chuyển từ Bệnh viện Việt Đức về Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông để tiếp tục điều trị và phục hồi.

Theo bác sĩ, quá trình điều trị của cô Hiền dự kiến còn kéo dài. Nhằm chia sẻ khó khăn với cô giáo, Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông quyết định miễn toàn bộ chi phí thuốc men, bố trí phòng bệnh riêng và hỗ trợ chi phí ăn uống cho cô cùng người nhà trong thời gian điều trị tại đây.

Cô giáo Hoàng Thị Hiền được lãnh đạo Bệnh viện ĐK Cửa Đông bố trí phòng riêng để tiếp tục được điều trị, phục hồi. Ảnh: An Duyên

Dịp này, Hội LHPN tỉnh Nghệ An cũng trao quà, động viên cô Hiền tiếp tục điều trị, sớm ổn định sức khỏe.