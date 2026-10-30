Trao 99 giải Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng thành phố Đồng Nai năm 2026

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đồng Nai, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng thành phố Đồng Nai năm 2026 Hoàng Thị Bích Hằng báo cáo kết quả cuộc thi. Ảnh: Huy Anh

Tham dự lễ trao giải có: Thành ủy viên, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố Lê Thị Thái; Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Võ Hoàng Khai thừa ủy quyền của UBND thành phố Đồng Nai dự và phát biểu chỉ đạo; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Thừa ủy quyền của UBND thành phố Đồng Nai, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Võ Hoàng Khai phát biểu chỉ đạo tại lễ trao giải. Ảnh: Huy Anh

Theo Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đồng Nai, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi năm 2026 Hoàng Thị Bích Hằng, đây là năm đầu tiên Ban Tổ chức cuộc thi chia 13 cụm theo địa bàn xã, phường để tổ chức vòng loại ban đầu nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh tham gia.

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đồng Nai Hoàng Thị Bích Hằng và Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Võ Hoàng Khai trao giải nhất cho các nhóm tác giả. Ảnh: Huy Anh

Các cụm tiếp nhận hơn 2 ngàn giải pháp của tác giả, nhóm tác giả thuộc 5 lĩnh vực, gồm: Đồ dùng dành cho học tập; phần mềm tin học; sản phẩm thân thiện với môi trường; các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em; các giải pháp kỹ thuật ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế. Các cụm thi đã chọn trao 506 giải cấp cụm.

Từ kết quả này, có 268 giải pháp tiêu biểu được giới thiệu tham gia cuộc thi cấp thành phố. Ban tổ chức sau đó tuyển chọn 99 giải pháp để trao giải nhất, nhì, ba và khuyến khích cuộc thi cấp thành phố, gồm: 12 giải nhất (trong đó: tiểu học có 4 giải, THCS có 4 giải, THPT có 4 giải), 21 giải nhì, 22 giải ba, 44 giải khuyến khích. So với năm 2025, cuộc thi năm nay tăng 24 giải pháp và tăng 26 giải, điều này cho thấy quy mô và sức lan tỏa của cuộc thi tiếp tục được mở rộng. Đồng thời, Đồng Nai chọn 54 giải pháp xuất sắc gửi dự thi cuộc thi cấp toàn quốc.

Thành ủy viên, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố Lê Thị Thái cùng đại biểu trao giải nhì cho các nhóm tác giả. Ảnh: Huy Anh

Dịp này, Ban Tổ chức cuộc thi phát động cuộc thi năm 2027 với mục tiêu là phát huy được sự sáng tạo của thanh thiếu niên, nhi đồng và các trường học.

Các nhóm tác giả, tác giả nhận giải ba. Ảnh: Huy Anh

Thừa ủy quyền của UBND thành phố Đồng Nai, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Võ Hoàng Khai ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được từ cuộc thi.

Để phong trào sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tiếp tục phát triển hiệu quả, đồng chí đề nghị Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ cùng các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung nâng cao chất lượng tổ chức cuộc thi, đẩy mạnh tuyên truyền, mở rộng đối tượng tham gia, bảo đảm các em ở các địa bàn đều có cơ hội tiếp cận và phát huy khả năng sáng tạo. Việc tổ chức cần thiết thực, hiệu quả, chú trọng chất lượng và giá trị thực tiễn của sản phẩm.

Các nhóm tác giả, tác giả nhận giải khuyến khích. Ảnh: Huy Anh

Tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình, tổ chức Đoàn, Đội và đội ngũ trí thức, nhà khoa học trong phát hiện, hướng dẫn, bồi dưỡng các ý tưởng sáng tạo. Đặc biệt, cần quan tâm hỗ trợ những sản phẩm có tiềm năng hoàn thiện, đăng ký sở hữu trí tuệ khi đủ điều kiện và kết nối với các đơn vị phù hợp để nghiên cứu, ứng dụng vào thực tiễn. Gắn phong trào sáng tạo trẻ với việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW và các chương trình, kế hoạch của thành phố về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Khuyến khích các em nghiên cứu những vấn đề thiết thực, phù hợp với lứa tuổi, góp phần giải quyết các nhu cầu trong học tập, đời sống, bảo vệ môi trường và phát triển địa phương…