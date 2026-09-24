Trao 83 suất học bổng cho học sinh khó khăn khu vực Đông Lâm Đồng

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh (ngoài cùng bên trái) trao học bổng cho đại diện các học sinh đạt thành tích xuất sắc trong Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2025 - 2026

Theo đó, Hội Khuyến học tỉnh phối hợp các doanh nghiệp, đơn vị và Quỹ Đinh Thiện Lý đã trao 83 suất học bổng, với tổng kinh phí hơn 66 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và học sinh đạt thành tích xuất sắc trong Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm học 2025 - 2026.

Trong đó, 10 suất dành cho các học sinh có thành tích xuất sắc trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 - 2026, 73 suất dành cho các em có hoàn cảnh khó khăn đạt học lực Khá trở lên thuộc các trường: THPT Chuyên Trần Hưng Đạo, THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết, THPT Phan Thiết, THPT Phan Chu Trinh - Phan Thiết, THPT Bùi Thị Xuân - Mũi Né, Hội Khuyến học xã Hàm Thuận và Hội khuyến học xã Tân Thành.

Đại diện các đơn vị, doanh nghiệp trao học bổng cho các học sinh vượt khó học giỏi

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh chia sẻ, đây là hoạt động chào mừng thành công Đại hội đại biểu Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và góp phần động viên, tiếp thêm động lực để các em vượt khó vươn lên trong học tập.

Hoạt động còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự chung tay của cộng đồng, lan tỏa tinh thần “tương thân tương ái” đối với những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn.

Qua đó, động viên các em học sinh tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện. Đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục vượt khó, đoàn kết phát triển kinh tế, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Rất nhiều học bổng dành cho học sinh được Hội Khuyến học trao trong đợt này

Trong khuôn khổ chương trình, các em học sinh, giáo viên, phụ huynh còn được nghe đại diện Phòng PA05 (Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao), Công an tỉnh tuyên truyền các phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Hoạt động nhằm trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản để phòng ngừa, phát hiện và tố giác tội phạm, giúp các em nâng cao kiến thức về an toàn trực tuyến, góp phần bảo vệ bản thân cùng gia đình an toàn trên không gian mạng.

Thượng tá Cao Viết Điểm, Phó trưởng Phòng PA05 - Công an tỉnh tuyên truyền cho học sinh về phòng chống lừa đảo trên không gian mạng

Nhân dịp này, Hội Khuyến học tỉnh phối hợp Chùa Tâm Ấn, phường Xuân Hương - Đà Lạt trao 200 suất quà trung thu cho các em nhỏ Trường Mầm non Hồng Sơn, xã Hồng Sơn.

Được biết, trước đó Hội Khuyến học tỉnh đã phối hợp trao 50 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn khu vực Tây Lâm Đồng.