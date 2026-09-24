Trao 75 phần quà Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Trao tặng quà Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình dành cho 75 trẻ em, gồm 25 em đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội An Giang và 50 em có hoàn cảnh khó khăn ngoài cộng đồng.

Tại chương trình, các em được giao lưu văn nghệ, tham gia trò chơi, rước đèn Trung thu, dùng tiệc ngọt và nhận quà. Mỗi phần quà trị giá 250.000 đồng, kèm đồ dùng học tập.

“Đêm hội trăng rằm” là một trong 3 hoạt động Trung thu được Trung tâm tổ chức trong ngày 24/9. Hai hoạt động còn lại gồm chương trình “Gánh hàng rong” và vận động 2.000 quyển tập trao tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn ngoài cộng đồng.