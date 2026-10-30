Trao 72 giải tại Cuộc thi trực tuyến 'Tìm hiểu về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số'

Trao giải Ba cho cá nhân đạt giải tại cuộc thi

Diễn ra từ ngày 18/9 đến hết ngày 18/10, cuộc thi thu hút 68.461 lượt tham gia, trong đó nhóm cộng đồng có 31.806 lượt, chiếm 46,46%; nhóm học sinh, sinh viên có 36.655 lượt, chiếm 53,54%.

Về chất lượng bài thi, trong tổng số 68.461 lượt bài dự thi, có 13.258 bài đạt điểm tuyệt đối 100 điểm (trả lời đúng 15/15 câu hỏi) chiếm 19,96%. Có 48.617 bài đạt từ 50 điểm trở lên, chiếm 73,21%; 4.494 bài đạt dưới 50 điểm, chiếm khoảng 6,77%.

Kết quả, Ban Tổ chức Cuộc thi đã lựa chọn 10 tập thể và 62 cá nhân có thành tích xuất sắc để trao giải. Trong đó, có hai cá nhân đạt giải Nhất, 10 giải Nhì, 20 giải Ba và 30 giải Khuyến khích; 10 giải tập thể xuất sắc nhất dành cho 5 cơ sở giáo dục và 5 tổ công nghệ số cộng đồng.

Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi là dịp ghi nhận sự hưởng ứng của cộng đồng, biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu, qua đó khuyến khích người dân chủ động tìm hiểu và ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong học tập, công tác và đời sống.