Trao 72 bộ huy chương tại giải Cờ vua học sinh Lâm Đồng năm 2026

Giải khởi tranh từ ngày 30/10, là hoạt động thường niên do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng tổ chức nhằm duy trì, phát triển phong trào cờ vua trong tỉnh.

Đây cũng là dịp để học sinh yêu thích môn cờ vua giao lưu, học hỏi, rèn luyện kỹ năng. Qua giải, tỉnh tuyển chọn những vận động viên có thành tích tốt để bồi dưỡng, chuẩn bị lực lượng tham gia các giải đấu trong nước.

Giải có trên 1.700 VĐV của 161 đơn vị trong tỉnh tham dự

Giải năm nay thu hút hơn 1.700 vận động viên đến từ 161 đơn vị trong tỉnh, gồm học sinh các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT và các câu lạc bộ cờ vua thuộc các xã, phường, đặc khu.

Trao giải đồng đội trong nội dung cờ chớp

Giải có 2 nội dung thi đấu gồm cờ nhanh và cờ chớp, được chia theo các nhóm tuổi với nội dung cá nhân và đồng đội. Các VĐV thi đấu theo hệ Thụy Sĩ (7 hoặc 9 ván tùy theo số lượng VĐV) trong trường hợp chỉ có 9 VĐV trở xuống thì thi đấu vòng tròn 1 lượt.

Trao giải cá nhân nam ở một nhóm tuổi của nội dung cờ chớp

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, đây là giải đấu có số lượng VĐV tham gia đông nhất kể từ khi thành lập tỉnh Lâm Đồng mới. Đáng chú ý, bên cạnh các trường học ở khu vực đô thị, giải còn thu hút nhiều học sinh đến từ các địa bàn vùng sâu, vùng xa, cho thấy phong trào cờ vua ngày càng lan tỏa trong trường học.

Tại giải, Ban Tổ chức đã trao 72 bộ huy chương vàng, bạc, đồng cho các VĐV đạt thành tích ở từng nội dung thi đấu.