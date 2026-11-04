Trao 60 triệu đồng hỗ trợ xây nhà cho gia đình có con khuyết tật nặng ở xã Bạch Xa

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Bạch Xa tặng quà cho gia đình bà Đặng Thị Hà, thôn Yên Thuận.

Gia đình bà Hà thuộc diện hộ nghèo, có 4 nhân khẩu, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong đó, con trai bà là Ma Văn Kiện bị khuyết tật nặng, khiến cuộc sống gia đình thêm nhiều vất vả. Trước hoàn cảnh đó, Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang đã kết nối với Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi tỉnh hỗ trợ gia đình 60 triệu đồng xây dựng nhà mới. Đây là nguồn kinh phí do Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi tỉnh hỗ trợ.

Ngôi nhà được khởi công xây dựng từ đầu tháng 10, có diện tích hơn 64 m², với tổng kinh phí gần 150 triệu đồng. Ngoài nguồn hỗ trợ của Hội, cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân địa phương đã góp công đào móng, san nền, lợp mái và hỗ trợ các phần việc trong quá trình xây dựng.

Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi tỉnh trao kinh phí hỗ trợ làm nhà mới cho gia đình bà Đặng Thị Hà, thôn Yên Thuận, xã Bạch Xa.

Theo kế hoạch, ngôi nhà sẽ hoàn thành vào cuối tháng 11, giúp gia đình bà Hà có nơi ở kiên cố, ổn định cuộc sống, vơi bớt khó khăn và thêm động lực vươn lên.

Đây là ngôi nhà thứ 10 được Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang kết nối với các cơ quan, đơn vị và nhà hảo tâm trong tỉnh hỗ trợ xây dựng cho các hộ nghèo, góp phần giúp các gia đình ổn định chỗ ở, từng bước vươn lên trong cuộc sống.