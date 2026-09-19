Trao 590 phần quà Tết Trung thu cho học sinh vùng biên Giang Thành

Trao quà cho học sinh trường Tiểu học Trần Thệ.

Trao xe đạp cho các em học sinh trường Tiểu học và THCS Giang Thành 2.

Ngày 19/9, Đoàn xã Giang Thành phối hợp nhóm từ thiện Nhịp sống yêu thương (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức chương trình “Trung thu yêu thương - Tiếp sức cùng em đến trường” năm 2026.

Tại chương trình, đoàn đã trao 590 phần quà Tết Trung thu (bánh, lồng đèn, sữa), 150 phần quà học tập, 1.000 quyển tập và 15 xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Tiểu học Trần Thệ và Trường Tiểu học - THCS Giang Thành 2.

Đại diện nhóm từ thiện Nhịp sống yêu thương trao máy vi tính cho Đồn Biên phòng cửa khẩu Giang Thành.

Dịp này, nhóm từ thiện Nhịp sống yêu thương trao tặng Đồn Biên phòng cửa khẩu Giang Thành 1 bộ máy vi tính và 5 bộ đèn năng lượng mặt trời nhằm hỗ trợ công tác tuần tra, quản lý biên giới.

Trong khuôn khổ hoạt động, đoàn đã đến dâng hương tại Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và Thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C, đồng thời tham quan, tìm hiểu cột mốc 301 tại cửa khẩu quốc gia Giang Thành.