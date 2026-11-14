Trao 590 học bổng cho học sinh vùng biên giới, hải đảo

Lãnh đạo Quân khu 9 trao học bổng cho các em học sinh thành phố Cần Thơ. (Ảnh: THANH TÂM)

Trải qua hơn một thập kỷ hình thành và phát triển, Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa-Trường Sa thân yêu” đã xây dựng mạng lưới vững mạnh tại 34 tỉnh, thành phố trong nước cùng 12 quốc gia, quy tụ hơn 6.100 hội viên cá nhân và hàng trăm đơn vị hội viên tập thể, nhóm hội viên. Đây là cầu nối quan trọng lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước và kết nối những tấm lòng hướng về biển đảo.

Nhân dịp này, Ban tổ chức đã trao 590 suất học bổng thường niên (mỗi suất 1 triệu đồng) cho học sinh vùng biên giới, hải đảo và con em lực lượng Bộ đội Biên phòng có hoàn cảnh khó khăn tại Cần Thơ, An Giang, Cà Mau.

Lãnh đạo Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ trao thẻ hội viên mới kết nạp vào câu lạc bộ. (Ảnh: THANH TÂM)

Đồng thời, 64 suất học bổng “Vòng tay nhân ái” (trị giá 6 triệu đồng/suất) cũng được trao tặng các em học sinh chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Bên cạnh các hoạt động an sinh xã hội, chương trình còn cập nhật thông tin thời sự về tình hình Biển Đông và thế giới, góp phần nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm của hội viên đối với chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Bước sang năm hoạt động thứ 13, câu lạc bộ tiếp tục cam kết đồng hành, chăm lo thiết thực cho thế hệ trẻ vùng cao, biên giới và biển đảo.