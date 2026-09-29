Trao 59 giải cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thanh niên

Dự lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy; các Bí thư Trung trung ương Đoàn…

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm phát biểu. Ảnh: Quang Trường

Phát biểu tại lễ trao giải, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm cho biết, cuộc thi năm nay nhận được 462.629 bài dự thi, tăng 132,45% so với năm 2025 và đạt 203,83% chỉ tiêu Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề ra. Toàn bộ các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc đều hoàn thành chỉ tiêu được phân bổ.

Theo đồng chí Nguyễn Tường Lâm, điều đáng trân trọng không chỉ nằm ở số lượng, mà ở việc ngày càng nhiều bạn trẻ chủ động tìm hiểu, suy nghĩ và thể hiện quan điểm của mình về những vấn đề chung của đất nước. Đó là tín hiệu tích cực cho thấy khi có cơ hội và hình thức phù hợp, thanh niên sẵn sàng tham gia và đóng góp tiếng nói.

Ban tổ chức trao giải A tặng nhóm tác giả. Ảnh: Quang Trường

Một điểm nhấn của cuộc thi là việc ứng dụng công nghệ số trong toàn bộ quá trình tổ chức. Các khâu từ tiếp nhận tác phẩm, quản lý, bình chọn đến chấm thi các vòng đều được triển khai 100% trên nền tảng số, góp phần bảo đảm tính khoa học, thống nhất và minh bạch.

"Qua thực tế triển khai, chúng tôi nhận thấy rằng chuyển đổi số không chỉ giúp thay đổi cách thức tổ chức một cuộc thi, mà còn mở ra thêm nhiều phương thức để công tác tuyên truyền, giáo dục có thể đến gần hơn với thanh niên. Khi người trẻ được tham gia trực tiếp, được lựa chọn vấn đề mình quan tâm, được thể hiện suy nghĩ bằng ngôn ngữ và hình thức phù hợp với mình, các nội dung chính luận cũng có thêm cơ hội được tiếp cận một cách tự nhiên hơn”, đồng chí Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh.

Trao giải A tặng các tác giả tham gia cuộc thi. Ảnh: Quang Trường

Ban tổ chức trao giải cho các cá nhân, nhóm tác giả ở các loại hình dự thi. Ảnh: Quang Trường

Theo Ban tổ chức, các tác phẩm dự thi phong phú về nội dung, đa dạng về cách tiếp cận, tập trung vào chuyển đổi số, không gian mạng, trách nhiệm của thế hệ trẻ, nhận diện và đấu tranh với thông tin sai lệch, bảo vệ chủ quyền quốc gia, lịch sử, văn hóa, quyền con người...

Trên cơ sở kết quả chấm và đề xuất của Hội đồng Giám khảo, Ban tổ chức quyết định trao 59 giải cho các cá nhân, nhóm tác giả ở sáu loại hình dự thi, gồm 6 giải A, 12 giải B, 18 giải C và 23 giải Khuyến khích.

Sáu giải A gồm: Thể loại báo thuộc về tác phẩm "Bám biển giữa dòng luận điệu "bán biển" của nhóm tác giả Ban Thanh niên Quân đội; thể loại tạp chí: Tác phẩm "Sự im lặng của người đúng - Nguy cơ lớn nhất trong cuộc chiến tư tưởng hiện nay" của tác giả Nguyễn Trung Anh, Ban Thanh niên Quân đội; thể loại phát thanh: tác phẩm "Kiến tạo niềm tin số" của tác giả Hoàng Diệp Hằng, Tỉnh đoàn Lạng Sơn; thể loại truyền hình: tác phẩm "Biên cương số - Khát vọng đồng hành của tuổi trẻ tiên phong" của tác giả Vũ Dương Bảo Châu, Tỉnh đoàn Thái Nguyên; thể loại video: Tác phẩm "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên số - trách nhiệm của thanh niên dân tộc thiểu số từ thực tiễn xã Lao Chải, tỉnh Lào Cai" của tác giả Sùng A Lằng, Tỉnh đoàn Lào Cai; thể loại đồ họa: tác phẩm "Quyết tâm “nói đi đôi với làm” nâng tầm quản trị Chính phủ hiện đại" của nhóm tác giả Đoàn các cơ quan Đảng Trung ương.

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm tặng Bằng khen cho bốn tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai cuộc thi. Ảnh: Vũ Đức

Bên cạnh đó, giải tập thể được trao cho Tỉnh đoàn Hưng Yên, đơn vị có số bài dự thi nhiều nhất với 166.307 bài và tỷ lệ đoàn viên tham gia cao nhất, đạt 169,4% tổng số đoàn viên trên địa bàn.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn cũng tặng Bằng khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai cuộc thi: Thành đoàn Hà Nội, Ban Thanh niên Quân đội, Ban Thanh niên Công an nhân dân và Tạp chí Thanh niên.