Trao 57 suất học bổng “Tiếp bước đến trường” tại xã Tri Tôn

Trao học bổng cho 57 học sinh vượt khó, học giỏi xã Tri Tôn.

Trong đó, 15 suất được trao cho học sinh Trường THPT Nguyễn Trung Trực 2 và 42 suất dành cho học sinh Trường THCS Tri Tôn. Mỗi suất học bổng trị giá 2 triệu đồng kèm 10 quyển tập.

Tổng kinh phí trao học bổng hơn 114 triệu đồng do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang hỗ trợ, góp phần động viên học sinh vượt qua khó khăn, tiếp tục đến trường.