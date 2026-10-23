Trao 57 suất học bổng “Tiếp bước đến trường” tại xã Tri Tôn
Ngày 23/10, Hội Khuyến học xã Tri Tôn (An Giang) trao 57 suất học bổng “Tiếp bước đến trường” năm học 2026-2027 cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi, trong đó có 2 học sinh khuyết tật.
Trong đó, 15 suất được trao cho học sinh Trường THPT Nguyễn Trung Trực 2 và 42 suất dành cho học sinh Trường THCS Tri Tôn. Mỗi suất học bổng trị giá 2 triệu đồng kèm 10 quyển tập.
Tổng kinh phí trao học bổng hơn 114 triệu đồng do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang hỗ trợ, góp phần động viên học sinh vượt qua khó khăn, tiếp tục đến trường.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/trao-57-suat-hoc-bong-tiep-buoc-den-truong-tai-xa-tri-ton-a500487.html