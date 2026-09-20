Trao 55 suất quà Trung thu cho trẻ em khó khăn tại phường Thanh Khê

Chi hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em Thiện Ý trao quà cho các em mồ côi, các em có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: CHI - HẢI

Tại chương trình, Chi hội từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em Thiện Ý trao 55 suất quà bao gồm: bánh kẹo, sữa và các vật dụng cần thiết cho các em mồ côi, các em có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, Chi hội từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em Thiện Ý động viên và trao quà cho các bà mẹ đơn thân đang sinh hoạt tại trung tâm.

Từ khi thành lập đến nay, Trung tâm Bảo trợ xã hội Tương Lai tâm đã tiếp nhận nuôi dưỡng, chăm sóc khoảng hơn 200 em có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và các tỉnh lân cận.