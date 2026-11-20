Trao giải Nhất cho tác giả, nhóm tác giả. Ảnh TRẦN HUẤN

Năm nay, ban tổ chức nhận được 1.555 tác phẩm và đã lựa chọn 55 tác phẩm trao giải. Cụ thể, gồm 5 giải nhất, 9 giải nhì, 16 giải ba và 25 giải khuyến khích. Trong đó, báo in có 14 tác phẩm đoạt giải; báo điện tử 12 tác phẩm; phát thanh 11 tác phẩm; truyền hình 11 tác phẩm và ảnh báo chí 7 tác phẩm.

Các tác phẩm đoạt giải phản ánh nhiều vấn đề nổi bật của đời sống văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình; tập trung vào phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo, bảo tồn và phát huy giá trị di sản, chuyển đổi số, chủ quyền văn hóa số, quyền tác giả, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, xây dựng hệ giá trị con người và gia đình Việt Nam.

Nhiều tác phẩm đi sâu phân tích những vấn đề mang tính chiến lược, nhận diện điểm nghẽn về thể chế, chính sách, nguồn lực và đề xuất giải pháp nhằm đưa văn hóa trở thành động lực phát triển.

Các tác phẩm cũng phản ánh mô hình du lịch xanh, du lịch di sản, du lịch cộng đồng; tôn vinh những giá trị tốt đẹp của con người Việt Nam và đấu tranh với thông tin sai lệch, những biểu hiện xuyên tạc lịch sử.

Các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải ba. Ảnh: TRẦN HUẤN

Chương trình cũng vinh danh Giải thưởng “Cảm hứng Việt”, với giải nhất cho chương trình nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim 2026” và chương trình đi bộ cộng đồng “Cùng Việt Nam tiến bước” của Báo Nhân Dân.

Giải nhì được trao cho cầu truyền hình trực tiếp “Sao sáng dẫn đường” của Đài Truyền hình Việt Nam.

Giải ba thuộc về chiến dịch truyền thông “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” của Báo Quân đội nhân dân.

Trao các giải thưởng "Cảm hứng Việt". Ảnh: TRẦN HUẤN

Ở hạng mục cá nhân, NSND Tống Toàn Thắng, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, được vinh danh vì những đóng góp nổi bật cho nghệ thuật xiếc. Giải thưởng dành cho kênh truyền thông mạng xã hội được trao cho Theanh28 Entertainment.

Ra mắt Chuyên trang Công nghiệp văn hóa. Ảnh: TRẦN HUẤN

Trong khuôn khổ chương trình, Báo Văn hóa giới thiệu giao diện mới của báo điện tử và chuyên trang Công nghiệp văn hóa.

Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” lần thứ tư là hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11. Giải thưởng góp phần ghi nhận đóng góp của báo chí trong tuyên truyền, phản ánh, phát hiện và thúc đẩy sự nghiệp xây dựng, phát triển văn hóa Việt Nam.