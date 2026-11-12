Trao 53 giải thưởng tại Cuộc thi Tài năng Múa học sinh, sinh viên toàn quốc năm 2026

Bế mạc Cuộc thi Tài năng Múa học sinh, sinh viên toàn quốc năm 2026. (Ảnh: NGỌC LIÊN)

Phát biểu tại lễ bế mạc, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông, Trưởng Ban tổ chức chúc mừng thành công của cuộc thi và các thí sinh được vinh danh. Thứ trưởng trân trọng ghi nhận nỗ lực, cống hiến của tất cả học sinh, sinh viên, các thầy giáo, cô giáo và các cơ sở đào tạo tham gia cuộc thi.

Qua 2 đợt tổ chức, cuộc thi quy tụ các cơ sở đào tạo từ nhiều vùng, miền của đất nước với thí sinh ở những trình độ đào tạo khác nhau. Mỗi tiết mục mang đến một sắc màu riêng, một cách cảm nhận và thể hiện nghệ thuật riêng. Những tài năng trẻ được khơi dậy, niềm đam mê được tiếp thêm sức mạnh và những cơ hội mới được mở ra cho nghệ thuật múa Việt Nam.

Tiết mục múa mở màn lễ bế mạc. (Ảnh: NGỌC LIÊN)

Thành công của cuộc thi cũng đặt ra trách nhiệm lớn hơn đối với những người làm công tác quản lý và đào tạo nghệ thuật. Từ kết quả đạt được, Thứ trưởng mong muốn các đơn vị tiếp tục nghiên cứu, tổ chức những cuộc thi có chiều sâu chuyên môn, chất lượng nghệ thuật thực chất, phù hợp đặc thù từng lĩnh vực.

Mỗi cuộc thi phải trở thành môi trường nghệ thuật đúng nghĩa, nơi các cơ sở đào tạo giao lưu, trao đổi, nhìn nhận chất lượng đào tạo; các nghệ sĩ, nhà giáo chia sẻ tri thức, kinh nghiệm; học sinh, sinh viên có điều kiện học hỏi và trưởng thành.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông trao giải Nhất cho các thí sinh đoạt giải. (Ảnh: NGỌC LIÊN)

Tổng kết công tác tổ chức cuộc thi, ông Nguyễn Anh Vũ, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, Đào tạo và Môi trường (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết: Với chủ đề “Tài năng Múa trẻ: Gìn giữ bản sắc - Tỏa sáng tương lai”, cuộc thi được tổ chức với mục tiêu phát hiện, bồi dưỡng tài năng múa trẻ; xây dựng môi trường giao lưu, trao đổi chuyên môn và đánh giá chất lượng đào tạo giữa các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật trên cả nước.

Cuộc thi tổ chức thành 2 đợt tại Thành phố Hồ Chí Minh và Thủ đô Hà Nội, nhận được sự hưởng ứng của các cơ sở đào tạo trên cả nước. Cuộc thi thu hút 18 đoàn thuộc các cơ sở đào tạo với 152 thí sinh đến từ các học viện, trường đại học, cao đẳng và trường trung cấp nghệ thuật.

Đợt 1 diễn ra từ ngày 3 đến 6/11 tại Trường đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh, có 8 cơ sở đào tạo, 63 thí sinh và 51 tiết mục.

Đợt 2 diễn ra từ ngày 10 đến 12/11 tại Rạp Kim Mã, Nhà hát Sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam, Hà Nội, có 10 đoàn với 89 thí sinh đăng ký, đến từ Hà Nội, khu vực miền núi phía bắc và một số địa phương khác.

Trao giải cho các thí sinh đoạt giải tại cuộc thi. (Ảnh: NGỌC LIÊN)

Thí sinh tranh tài ở 4 bảng: Múa cổ điển châu Âu và Ballet hiện đại; Múa đương đại; Múa dân gian dân tộc và múa truyền thống; Tài năng biên đạo. Nhiều tiết mục được đầu tư công phu, thể hiện nền tảng kỹ thuật, khả năng biểu cảm và tư duy sáng tạo. Một số tác phẩm khai thác chất liệu văn hóa truyền thống bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại.

Cuộc thi năm 2026 đạt kết quả trên 3 phương diện: Xây dựng sân chơi chuyên môn cấp Bộ có quy mô toàn quốc; thúc đẩy giao lưu, đánh giá chất lượng đào tạo và phát hiện tài năng trẻ; đưa nghệ thuật múa đến gần hơn với công chúng. Cuộc thi vừa là sân chơi chuyên môn dành cho người học, vừa đáp ứng nhu cầu giao lưu, trao đổi và đánh giá chất lượng đào tạo của các cơ sở nghệ thuật múa trên cả nước.

Trao giải phong cách cho các thí sinh. (Ảnh: NGỌC LIÊN)

Đánh giá về chất lượng chuyên môn Cuộc thi Tài năng Múa học sinh, sinh viên toàn quốc năm 2026, Nghệ sĩ Nhân dân Hà Thế Dũng, Trưởng Ban Giám khảo nhận xét: Qua 2 đợt thi, bên cạnh nhiều tiết mục có kỹ thuật tốt, những tác phẩm có ý tưởng mới là tinh thần nghiêm túc, khát vọng thể hiện mình và tình yêu nghệ thuật của các em học sinh, sinh viên đến từ nhiều cơ sở đào tạo trên cả nước.

Trao giải cho các thí sinh tại lễ bế mạc. (Ảnh: NGỌC LIÊN)

Ở những tiết mục có chất lượng nổi bật, chúng tôi ghi nhận nền tảng kỹ thuật vững vàng, khả năng làm chủ cơ thể, sự hòa quyện giữa âm nhạc và chuyển động, đặc biệt là khả năng truyền tải cảm xúc, tư tưởng nghệ thuật. Một số tác phẩm đã biết khai thác chất liệu văn hóa dân tộc bằng ngôn ngữ múa mới.

Trao giải cho các thí sinh tại lễ bế mạc. (Ảnh: NGỌC LIÊN)

Cuộc thi quy tụ bốn bảng thi, từ múa cổ điển châu Âu, Ballet hiện đại, múa đương đại đến múa dân gian dân tộc, múa truyền thống và tài năng biên đạo. Sự đa dạng này cho thấy diện mạo phong phú của công tác đào tạo múa hiện nay, đồng thời phản ánh những hướng tìm tòi, sáng tạo của thế hệ nghệ sĩ trẻ.

Trao giải Ấn tượng và giải Triển vọng cho các thí sinh. (Ảnh: NGỌC LIÊN)

Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức trao 53 giải thưởng gồm 28 giải theo các bảng thi (4 giải Nhất, 10 giải Nhì, 14 giải Ba); 9 giải thưởng chuyên đề và 16 giải do Ban Giám khảo trao gồm 11 giải Phong cách, 4 giải Triển vọng và 1 giải Ấn tượng.