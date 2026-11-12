Trao 53 giải thưởng đợt 2 Cuộc thi tài năng múa học sinh, sinh viên

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông, Trưởng ban tổ chức chúc mừng các thí sinh đoạt giải, đồng thời ghi nhận công sức của học sinh, sinh viên và đội ngũ nhà giáo.

Theo Thứ trưởng, dù đến từ nhiều vùng, miền và đang theo học ở những trình độ khác nhau, các thí sinh đều thể hiện cách cảm nhận nghệ thuật riêng qua từng tiết mục. Để có được ít phút biểu diễn trên sân khấu, cả thầy và trò đã trải qua một quá trình dài tập luyện, vượt qua nhiều khó khăn.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TTXVN

Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho rằng kết quả cuộc thi cũng đặt ra trách nhiệm đối với những người làm công tác quản lý và đào tạo nghệ thuật. Ông đề nghị các đơn vị tiếp tục nghiên cứu cách tổ chức các cuộc thi phù hợp với đặc thù từng lĩnh vực, bảo đảm chiều sâu chuyên môn và chất lượng nghệ thuật. Với các trường, đây là dịp trao đổi kinh nghiệm, nhìn lại chất lượng đào tạo qua phần thi của học sinh, sinh viên. Với người học, cơ hội biểu diễn trước công chúng và học hỏi trực tiếp từ nghệ sĩ, nhà giáo có ý nghĩa đối với quá trình trưởng thành trong nghề.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông và NSND Hà Thế Dũng trao giải Nhất cho các thí sinh đoạt giải. Ảnh: TTXVN

Theo Ban tổ chức, hai đợt thi tại TP.HCM và Hà Nội thu hút 152 thí sinh của 18 cơ sở đào tạo. Đợt đầu diễn ra từ ngày 3 đến 6/11 tại Trường Đại học Văn hóa TP.HCM, với 63 thí sinh của 8 trường, trình diễn 51 tiết mục. Đợt thứ hai diễn ra từ ngày 10 đến 12/11 tại rạp Kim Mã, với 89 thí sinh đăng ký từ 10 đoàn. Đối với học sinh, sinh viên các trường nghệ thuật ở miền núi, cuộc thi còn mở ra cơ hội biểu diễn trên sân khấu chuyên nghiệp, gặp gỡ nghệ sĩ và học hỏi từ thí sinh các trường bạn.

Về chuyên môn, NSND Hà Thế Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam, Trưởng ban giám khảo nhận xét bốn bảng thi cho thấy những hướng đào tạo khác nhau, từ ballet cổ điển và hiện đại, múa đương đại, múa dân gian dân tộc và múa truyền thống đến biên đạo. Ở những tiết mục nổi bật, thí sinh làm chủ được kỹ thuật, biết kết hợp chuyển động với âm nhạc để diễn đạt cảm xúc và ý tưởng của tác phẩm. Một số biên đạo trẻ đã tìm được cách thể hiện chất liệu văn hóa dân tộc bằng ngôn ngữ múa đương đại.

NSND Hà Thế Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam, Trưởng ban giám khảo phát biểu. Ảnh: TTXVN

Qua hai đợt chấm thi, NSND Hà Thế Dũng cũng lưu ý trình độ kỹ thuật của thí sinh còn chưa đồng đều. Khả năng xử lý âm nhạc, chiều sâu biểu cảm và tư duy xây dựng tác phẩm là những mặt cần tiếp tục rèn luyện. Ông đề nghị các trường gắn việc dạy kỹ thuật với bồi dưỡng khả năng sáng tạo, đồng thời tạo thêm cơ hội biểu diễn để học sinh, sinh viên tích lũy kinh nghiệm sân khấu.

Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức trao 53 giải thưởng gồm 28 giải theo các bảng thi (4 giải Nhất, 10 giải Nhì, 14 giải Ba); 9 giải thưởng chuyên đề và 16 giải do Ban Giám khảo trao gồm 11 giải Phong cách, 4 giải Triển vọng và 1 giải Ấn tượng.