Trao 53 giải cuộc thi 'Đại sứ Văn hóa đọc' tỉnh Điện Biên năm 2026

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Phú và Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trần Hải Hà trao giải nhất cá nhân cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc" tỉnh Điện Biên năm 2026.

Cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” tỉnh Điện Biên năm 2026 đã thu hút sự tham gia hưởng ứng tích cực của 38 trường học trên địa bàn tỉnh với 1.920 học sinh, sinh viên tham gia. Ban Tổ chức đã nhận được 1.906 bài dự thi viết và 14 video/clip dự thi được đầu tư công phu, sáng tạo.

Đánh giá tại lễ tổng kết Ban Giám khảo nhận định, chất lượng các bài dự thi năm nay đồng đều, nhiều bài viết thể hiện sự hiểu biết sâu sắc, tình yêu sách chân thành cùng những ý tưởng, phương pháp lan tỏa thói quen đọc sách thiết thực trong cộng đồng và trường học.

Ban Giám khảo trao giải chuyên đề cho các tác giả.

Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao giải cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Ban Tổ chức đã trao 2 giải tập thể Trường có nhiều thí sinh tham gia nhất và Trường có nhiều thí sinh đạt giải nhất. 51 giải cá nhân được trao, gồm: 3 giải Nhất, 6 giải Nhì, 12 giải Ba, 30 giải Khuyến khích cùng 15 giải chuyên đề dành cho các bài thi xuất sắc ở từng nội dung.

Nhân dịp này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên tặng Giấy khen 1 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức và tham gia cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” tỉnh Điện Biên năm 2026.

Tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức và tham gia cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” tỉnh Điện Biên năm 2026 nhận Giấy khen của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Cuộc thi là hoạt động thiết thực khơi dậy niềm đam mê đọc sách, hình thành thói quen và kỹ năng đọc trong thế hệ trẻ; từ đó lan tỏa văn hóa đọc, góp phần phát triển trí tuệ, bản lĩnh và xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh.