Trao 510 suất học bổng cho con của công nhân có hoàn cảnh khó khăn

Trong đó, nhiều em có hoàn cảnh khó khăn được nhận học bổng liên tiếp qua các năm, góp phần trang trải chi phí học tập, tiếp thêm động lực để các em tiếp tục đến trường.

Lãnh đạo Liên đoàn lao động thành phố Đồng Nai trao học bổng cho con công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Quốc Ấn, Phó Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế thành phố Đồng Nai ghi nhận và biểu dương các hoạt động xã hội của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Olam Việt Nam và mong muốn doanh nghiệp tiếp tục duy trì chương trình học bổng có ý nghĩa nhân văn sâu sắc này trong những năm tới. Việc trao học bổng cho thấy doanh nghiệp đã chủ động chia sẻ một phần thành quả kinh doanh với người lao động, hỗ trợ phát triển giáo dục vì tương lai chung của cộng đồng. Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế thành phố Đồng Nai luôn đồng hành, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn của các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn thành phố, góp phần giúp doanh nghiệp sản xuất kinh doanh tốt hơn, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển bền vững.

Con công nhân có hoàn cảnh khó khăn nhận học bổng.

Đại diện lãnh đạo ofi Việt Nam cho biết, học bổng là sự hỗ trợ thiết thực nhưng điều quan trọng hơn là các em học sinh, sinh viên cần nỗ lực rèn luyện, học tập, tích lũy tri thức để làm chủ tương lai, đóng góp có ích cho gia đình và xã hội. Trong những năm tới, doanh nghiệp sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động vì cộng đồng, trong đó duy trì chương trình trao học bổng cho học sinh, sinh viên.