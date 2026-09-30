Trao 500 suất quà hỗ trợ đồng bào ở biên giới Việt-Lào

Ban Tổ chức trao quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: K.S

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao 500 suất quà cho đồng bào nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại vùng biên giới Việt Nam và các bản đối diện thuộc nước bạn Lào.

Mỗi suất quà trị giá 500 nghìn đồng, bao gồm: 200 nghìn đồng tiền mặt, 10kg gạo, áo ấm cùng các nhu yếu phẩm thiết yếu.

Lực lượng Biên phòng và đoàn thiện nguyện trao gạo, nhu yếu phẩm tận tay người dân vùng biên - Ảnh: K.S

Hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần chia sẻ khó khăn với Nhân dân vùng biên giới và vun đắp tình hữu nghị, gắn bó giữa hai nước Việt-Lào.