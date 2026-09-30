Trao 500 suất quà hỗ trợ đồng bào ở biên giới Việt-Lào
Sáng 30/9, tại mốc 618 cửa khẩu phụ Cóc, UBND xã Đakrông, Hội Chữ thập đỏ xã Đakrông phối hợp với Đồn Biên phòng Ba Nang, chính quyền xã A Cha, Đồn Công an bản A Xóc (xã A Cha) thuộc huyện Sa Muội, tỉnh Sạ-lạ-văn (Lào) và đoàn thiện nguyện Lai Vung (tỉnh Đồng Tháp) tổ chức chương trình “Biên cương thắm tình hữu nghị”, trao tặng quà cho người dân ở khu vực biên giới Việt-Lào.
Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao 500 suất quà cho đồng bào nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại vùng biên giới Việt Nam và các bản đối diện thuộc nước bạn Lào.
Mỗi suất quà trị giá 500 nghìn đồng, bao gồm: 200 nghìn đồng tiền mặt, 10kg gạo, áo ấm cùng các nhu yếu phẩm thiết yếu.
Hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần chia sẻ khó khăn với Nhân dân vùng biên giới và vun đắp tình hữu nghị, gắn bó giữa hai nước Việt-Lào.
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/xa-hoi/202609/trao-500-suat-qua-ho-tro-dong-bao-o-bien-gioi-viet-lao-f3d366f/