Trao 50 suất quà Trung thu cho bệnh nhi tại Trung tâm Y tế Điện Biên Phủ

Đoàn phường Điện Biên Phủ và Chi đoàn cơ sở Agribank Chi nhánh Điện Biên trao quà Trung thu cho các bệnh nhi.

50 suất quà đã được trao tặng các bệnh nhi đang điều trị tại Trung tâm. Mỗi suất trị giá 200 nghìn đồng, gồm tiền mặt và bánh kẹo.

Hoạt động thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của tuổi trẻ Đoàn phường Điện Biên Phủ và Chi đoàn cơ sở Agribank Chi nhánh Điện Biên đối với các bệnh nhi. Qua đó, góp phần mang đến cho các em một mùa Trung thu ấm áp, động viên các em yên tâm điều trị, sớm hồi phục sức khỏe và trở về với gia đình.