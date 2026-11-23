Đại diện lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh phát biểu tại chương trình.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao 50 suất quà, mỗi suất trị giá 1,25 triệu đồng, gồm chăn bông, áo ấm, nhu yếu phẩm thiết yếu và 200 nghìn đồng tiền mặt. Các phần quà được trao đến 50 bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại “xóm chạy thận”.

Toàn bộ kinh phí thực hiện chương trình do thành viên Câu lạc bộ Thiện Nguyện Xanh và các nhà hảo tâm quyên góp, ủng hộ.

Ban Tổ chức trao quà cho các bệnh nhân.

Đây là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2026) và 69 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa (23/11/1957 - 23/11/2026).