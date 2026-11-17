Đoàn thăm hỏi, động viên các em học sinh nỗ lực vươn lên trong học tập

Tại đây, đoàn đã thăm hỏi, động viên và trao tặng 50 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng để các em có thêm điều kiện trang trải việc học.

Cùng với đó, đoàn tặng áo khoác ấm đến các em như một món quà nhỏ trước những ngày thời tiết chuyển lạnh. Mỗi phần quà là một nguồn động viên, giúp các em vơi bớt nỗi lo về chi phí học tập, để việc đến trường giảm bớt gánh nặng đối với gia đình.

Không chỉ quan tâm đến chuyện học hành, đoàn còn dành 50 triệu đồng hỗ trợ kinh phí nấu ăn cho học sinh bán trú, giúp các em có thêm sức khỏe, yên tâm ở lại trường và tiếp tục việc học.

Đoàn trao tặng 50 suất học bổng đến các em

Thay mặt tập thể giáo viên nhà trường, ông Võ Văn Nhân, Hiệu trưởng Trường THPT Đakrông cảm ơn đoàn đã trực tiếp tặng học bổng và tiền mặt hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số tại trường. "Chúng tôi sẽ sử dụng quỹ này một cách thiết thực góp phần cải thiện các bữa ăn cho các em học sinh nhằm hỗ trợ các em vượt khó học tập, vươn lên trong cuộc sống.", Hiệu trưởng Trường THPT Đakrông chia sẻ.

Theo Đại đức Thích Minh Mẫn, các thành viên trong câu lạc bộ mong muốn thông qua hoạt động này góp một phần nhỏ để động viên các em vượt qua khó khăn, chăm ngoan, học tốt và tiếp tục nuôi dưỡng những ước mơ của mình. "Với những học sinh còn nhiều thiếu thốn, sự quan tâm đúng lúc đôi khi có thể trở thành nguồn động viên rất lớn, giúp các em thêm vững tin vào con đường phía trước, để theo đuổi ước mơ.", Đại đức Thích Minh Mẫn bày tỏ.

Những món quà thiết thực, chứa đựng tình cảm và sự sẻ chia của những tấm lòng thiện nguyện dành cho các em trên hành trình đến với con chữ

Được biết, hoạt động trao học bổng cho sinh viên, học sinh đến trường được Câu lạc bộ tình nguyện Sen Hồng thực hiện xuyên suốt trong nhiều năm tại TP.HCM và các tỉnh thành, nhằm tiếp sức và nâng đỡ sinh viên, học sinh hoàn cảnh khó khăn hiếu học đến trường.