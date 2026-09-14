Trao 50 suất học bổng cho học sinh nghèo ở vùng cao Thanh Hóa

Các em học sinh xã Trung Lý, tỉnh Thanh Hóa nhận học bổng. Ảnh: Hà Đồng

Dự chương trình có lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa, Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn, lãnh đạo xã Trung Lý, lãnh đạo Đồn Biên phòng Trung Lý, giáo viên, phụ huynh và 50 học sinh được nhận học bổng.

Tại xã Trung Lý, chương trình đã trao 50 suất học bổng với tổng trị giá 100 triệu đồng, góp phần tiếp thêm động lực để các em vươn lên trong học tập.

Đối với xã vùng cao, biên giới Trung Lý còn nhiều khó khăn, việc chăm lo, hỗ trợ học sinh nghèo có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Nguồn học bổng trao cho học sinh vừa mang giá trị vật chất, vừa là sự động viên về tinh thần, thể hiện sự quan tâm của các cấp, các ngành, tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng xã hội đối với sự nghiệp giáo dục ở vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Ông Lâu Văn Phía - Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trung Lý, tỉnh Thanh Hóa chia sẻ, thông qua chương trình trao học bổng, các em học sinh được tiếp thêm niềm tin, nghị lực để vượt qua khó khăn trước mắt, nỗ lực học tập, rèn luyện, trở thành những công dân có ích cho gia đình và xã hội.

Đây là hoạt động thiết thực góp phần lan tỏa tinh thần "tương thân, tương ái", "không để học sinh có hoàn cảnh khó khăn bị bỏ lại phía sau", thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở vùng cao, biên giới.