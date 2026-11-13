Trao 50 phần quà hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dông lốc tại xã Tân Thạnh

Trao quà cho người dân bị ảnh hưởng bởi dông lốc.

Mỗi phần quà trị giá 250.000 đồng, gồm 10 kg gạo và 1 thùng mì, tổng kinh phí 12,5 triệu đồng. Những phần quà góp phần chia sẻ khó khăn với các gia đình bị thiệt hại do thiên tai.

Theo UBND xã Tân Thạnh, trận dông lốc vừa qua đã làm 60 căn nhà tại 6 ấp bị ảnh hưởng, trong đó có 1 căn sập hoàn toàn, 11 căn tốc mái nhà chính và 48 căn tốc mái một phần. Tổng thiệt hại về nhà ở ước tính 329,6 triệu đồng; không có thiệt hại về người.

Ngay sau thiên tai, địa phương huy động lực lượng Quân sự, Công an, các đoàn thể và Ban nhân dân các ấp hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Đồng thời, tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ kinh phí cho 11 trường hợp thiệt hại nặng, gia đình chính sách và hộ cận nghèo; vận động các tổ chức, cá nhân chung tay giúp đỡ người dân.

Đến nay, cả 60 hộ bị ảnh hưởng đã cơ bản khắc phục hậu quả, ổn định chỗ ở và sinh hoạt. Hoạt động trao quà tiếp tục lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, góp phần tiếp thêm động lực để người dân vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.