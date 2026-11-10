Trao 5.000 con gà giống, tiếp sức người dân Làng Nủ khôi phục sinh kế

Ngày 10/11, 5.000 con gà giống cùng hơn 33 tấn thức ăn chăn nuôi được trao cho 50 hộ dân thôn Làng Nủ, tỉnh Lào Cai, nhằm hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất, cải thiện thu nhập sau thiên tai.

Trong khuôn khổ chương trình Hỗ trợ sinh kế cho người dân làng Nủ, Trung tâm Khuyến nông quốc gia phối hợp với Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam tổ chức chương trình trao tặng con giống và hỗ trợ phát triển mô hình chăn nuôi tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, tỉnh Lào Cai.

Đây là địa phương từng chịu thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng trong đợt lũ quét do hoàn lưu bão Yagi vào tháng 9/2024. Sau thiên tai, với sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước và sự chung tay của các tổ chức, cá nhân, người dân đã được bố trí nơi ở mới, từng bước ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, việc khôi phục sản xuất, tạo nguồn thu nhập vẫn là bài toán đặt ra đối với nhiều gia đình.

Trung tâm Khuyến nông quốc gia phối hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam đã tổ chức trao tặng 5.000 con gà giống cho người dân thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, tỉnh Lào Cai. (Ảnh: Viên Minh)

Ông Hoàng Văn Diệp, Trưởng thôn Làng Nủ, cho biết hiện thôn có 174 hộ dân, trong đó đồng bào dân tộc Tày chiếm khoảng 85%. Hoạt động kinh tế của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông, lâm nghiệp. Tuy nhiên, trận lũ lịch sử năm 2024 đã vùi lấp nhiều diện tích đất sản xuất, ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn thu nhập của các gia đình.

Theo ông Diệp, hiện Làng Nủ còn 56 hộ thuộc diện nghèo và cận nghèo. Thu nhập bình quân đầu người trong thôn mới đạt trên 25 triệu đồng mỗi năm.

“Những con số này cho thấy đời sống kinh tế của một bộ phận người dân vẫn còn nhiều khó khăn, dù điều kiện nhà ở đã từng bước được cải thiện sau tái định cư”, Trưởng thôn Làng Nủ cho biết.

Ông Lê Quốc Thanh - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia - trao gà giống cho người dân Làng Nủ. (Ảnh: Viên Minh)

Trước thực tế đó, chương trình hỗ trợ lần này được triển khai với sự tham gia của 50 hộ dân. Mỗi hộ được hỗ trợ bình quân 100 con gà giống, cùng nguồn thức ăn chăn nuôi để tổ chức sản xuất. Tổng lượng thức ăn được cung cấp là 33.675kg.

Tổng kinh phí thực hiện chương trình khoảng 700 triệu đồng. Trong đó, Tập đoàn DABACO tài trợ khoảng 600 triệu đồng, bao gồm con giống và thức ăn chăn nuôi; Trung tâm Khuyến nông quốc gia hỗ trợ 100 triệu đồng để tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật cho các hộ tham gia.

Chương trình trao tặng gà giống và thức ăn chăn nuôi hỗ trợ phục hồi sinh kế cho người dân thôn Làng Nủ. (Ảnh: Viên Minh)

Ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia, cho biết các hộ được lựa chọn tham gia mô hình dựa trên kết quả khảo sát thực tế. Các điều kiện về chuồng trại, nguồn điện, nước sạch và phương án phòng chống dịch bệnh được xem xét nhằm bảo đảm khả năng tổ chức chăn nuôi.

Theo ông Thanh, việc hỗ trợ con giống và thức ăn được thực hiện đồng thời với hoạt động tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật. Qua đó, người dân có điều kiện khôi phục hoạt động sản xuất, từng bước tạo nguồn thu nhập và nâng cao năng lực tổ chức chăn nuôi.

Người dân Làng Nủ tham dự chương trình trao tặng gà giống và thức ăn chăn nuôi hỗ trợ phục hồi sinh kế. (Ảnh: Viên Minh)

Đáng chú ý, chương trình không chỉ hướng đến việc cung cấp nguồn lực ban đầu mà còn đặt mục tiêu giúp các hộ nắm được quy trình chăm sóc, phòng chống dịch bệnh cho đàn gia cầm.

Đây là yếu tố cần thiết để người dân có thể chủ động hơn trong quá trình sản xuất, hạn chế rủi ro và duy trì mô hình sau khi kết thúc hỗ trợ.

Việc triển khai mô hình chăn nuôi tại Làng Nủ là hoạt động chung tay của cơ quan chuyên môn và doanh nghiệp nhằm hỗ trợ người dân vùng chịu ảnh hưởng thiên tai. Bên cạnh việc ổn định nơi ở, tạo điều kiện khôi phục sản xuất và cải thiện thu nhập được xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng để các hộ dân từng bước vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống lâu dài.