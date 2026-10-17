Trao 49 suất học bổng cho học sinh khó khăn tại phường Tịnh Biên

Trao học bổng cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở ở phường Tịnh Biên.

Ngày 17/10, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang phối hợp Hội Khuyến học phường Tịnh Biên tổ chức trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đối tượng nhận học bổng là học sinh khuyết tật, học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn phường.

Trong đó, 1 học sinh Trường Tiểu học An Phú nhận học bổng 1,5 triệu đồng; 29 học sinh Trường THCS Tịnh Biên và 19 học sinh Trường THPT Xuân Tô, mỗi em nhận 2 triệu đồng. Ngoài học bổng, mỗi học sinh được tặng 10 quyển tập.

Tổng kinh phí chương trình khoảng 100 triệu đồng, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang tài trợ. Hoạt động góp phần chia sẻ khó khăn, động viên học sinh tiếp tục nỗ lực học tập, vươn lên trong cuộc sống.