Trao 450 bộ ứng phó mưa bão khẩn cấp cho các hộ dân xã Cam Lâm

Chiều 5-11, tại Trường Tiểu học Cam Lâm - Phân hiệu Cam Hòa 1, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và Đoàn Thanh niên xã Cam Lâm phối hợp với Công ty Keppel Việt Nam (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức chương trình trao 450 bộ ứng phó mưa bão khẩn cấp cho các hộ dân thuộc các thôn: Cửu Lợi 3, Văn Tứ Đông và Văn Tứ Tây. Đây là những hộ dân thường xuyên chịu ảnh hưởng của tình trạng ngập lụt và sạt lở đất trong mùa mưa bão tại địa phương.

Ban tổ chức trao bộ ứng phó mưa bão khẩn cấp cho các hộ dân xã Cam Lâm.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao cho mỗi hộ dân một bộ ứng phó mưa bão khẩn cấp, gồm: 1 túi bạt chống thấm nước, 1 áo phao cứu hộ, 1 bộ quần áo đi mưa, 1 đèn pin sạc cầm tay, 3 túi chống thấm nước dùng để bảo quản tài liệu, giấy tờ quan trọng và 1 bộ túi y tế với các vật dụng sơ cứu cơ bản. Tổng trị giá các phần quà hơn 200 triệu đồng do Công ty Keppel Việt Nam tài trợ.

Hoạt động thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của doanh nghiệp nhằm giúp các hộ dân chủ động trong công tác phòng, chống và ứng phó với thiên tai, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của bản thân và gia đình.