Trao 44 suất học bổng cho con thuyền viên gặp nạn trên biển

Hội Khuyến học thành phố trao học bổng cho con của các thuyền viên tàu cá QNa-90859-TS. Ảnh: HỒ QUÂN

Theo đó, Hội Khuyến học thành phố trao 44 suất học bổng, mỗi suất trị giá 3 triệu đồng; trong đó 40 suất dành cho học sinh, sinh viên xã Núi Thành và 4 suất dành cho học sinh, sinh viên xã Tam Hải. Kinh phí trao học bổng được trích từ Quỹ khuyến học của Hội Khuyến học Việt Nam.

Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố Nguyễn Minh Hùng hy vọng những suất học bổng sẽ góp phần chia sẻ khó khăn, động viên các em tiếp tục vươn lên trong học tập, rèn luyện để trở thành những trụ cột của gia đình.

Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố Nguyễn Minh Hùng phát biểu tại chương trình. Ảnh: HỒ QUÂN

Như Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng đã đưa tin, ngày 25/8/2026, tàu cá QNa-90859-TS hành nghề câu mực gặp nạn tại khu vực cách phía tây đảo An Bang, đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa khoảng 35 hải lý. Lực lượng tìm kiếm, cứu nạn đã cứu sống 32 thuyền viên trên tàu.