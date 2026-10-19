Trao 44 suất học bổng cho con của các thuyền viên gặp nạn

Hội Khuyến học TP Đà Nẵng, chính quyền địa phương trao học bổng cho các em học sinh.

Trong đó, xã Núi Thành có 40 em được nhận học bổng, xã Tam Hải có 4 em, với tổng kinh phí 132 triệu đồng từ Quỹ Khuyến học của Hội Khuyến học Việt Nam. Những suất học bổng không chỉ góp phần san sẻ gánh nặng kinh tế với các gia đình mà còn gửi gắm sự quan tâm, động viên kịp thời của các cấp Hội Khuyến học, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để các em vững bước trên hành trình học tập. Qua đó, giúp các em có thêm điều kiện vượt qua nghịch cảnh, nuôi dưỡng ước mơ và hướng đến một tương lai tươi sáng hơn.