Trao 430 suất cháo ấm áp đến bệnh nhân ung bướu

Trao những suất cháo nghĩa tình cho bệnh nhân.

Đây là hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10), đồng thời cụ thể hóa phong trào thi đua “Ba Nhất: Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất” và phong trào “Phụ nữ Công an bản lĩnh, nhân văn, sáng tạo, trung hậu, đảm đang – vì An ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc nhân dân”.

Tại chương trình, hội viên các Hội Phụ nữ trong Cụm thi đua Xây dựng lực lượng – Hậu cần đã trực tiếp thăm hỏi, động viên và trao tận tay 430 suất cháo dinh dưỡng cho các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. Nguồn kinh phí thực hiện chương trình do hội viên phụ nữ các hội đóng góp.

Những bát cháo nóng hổi tuy giá trị vật chất không lớn nhưng chứa đựng tình cảm, sự sẻ chia chân thành của lực lượng nữ chiến sĩ Công an thành phố, góp phần tiếp thêm nghị lực và tinh thần cho các bệnh nhân vững vàng vượt qua bệnh tật. Hoạt động không chỉ phát huy truyền thống “Lá lành đùm lá rách”, tinh thần tương thân tương trợ đối với cộng đồng, mà còn thắt chặt mối quan hệ gắn kết, đoàn kết giữa các đơn vị phụ nữ trong Cụm thi đua.