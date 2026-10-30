Trao 40 suất học bổng 'Vì tương lai Việt Nam' cho học sinh vượt khó, học tốt tỉnh Lâm Đồng

40 học sinh được nhận học bổng “Vì tương lai Việt Nam”

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao 40 suất học bổng cho học sinh THPT có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích tốt trong học tập. Mỗi suất học bổng trị giá 5 triệu đồng, góp phần san sẻ gánh nặng với gia đình, tạo thêm điều kiện để các em tiếp tục hành trình đến trường.

Đại biểu tham gia chương trình

Học sinh tham gia chương trình

Ông Nguyễn Khắc Cường, Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng chia sẻ: “Giá trị của học bổng “Vì tương lai Việt Nam” không chỉ nằm ở sự hỗ trợ vật chất mà còn ở sự ghi nhận, trân trọng nghị lực vươn lên của từng học sinh. Qua hơn 30 năm đồng hành, chương trình mong muốn những em được tiếp sức hôm nay sẽ tiếp tục nỗ lực, trưởng thành, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội”.

Ông Nguyễn Khắc Cường, Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng chia sẻ tại chương trình

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lương Văn Hà, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng trân trọng cảm ơn Ban Tổ chức và các đơn vị tài trợ đã dành sự quan tâm thiết thực cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh. Gửi gắm đến các em học sinh, ông Lương Văn Hà mong muốn các em trân trọng sự quan tâm của cộng đồng, biến những tình cảm ấy thành động lực để tiếp tục học tập, rèn luyện, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.

Ông Lương Văn Hà, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng phát biểu tại chương trình

Học bổng “Vì tương lai Việt Nam” là chương trình của ấn phẩm Mực Tím - Báo Sài Gòn Giải Phóng đồng hành cùng học sinh THPT cả nước từ năm 1995. Từ năm 2013, chương trình nhận được sự đồng hành của Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền. Đến nay, 2 đơn vị đã trao gần 5.000 suất học bổng, tổng giá trị hơn 11 tỷ đồng đến học sinh nhiều địa phương trên cả nước, nhất là các tỉnh miền núi phía Bắc.

Đại diện các em học sinh được nhận học bổng chia sẻ tại chương trình

Học sinh nhận học bổng