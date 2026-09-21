Trao 40 phần quà cho người dân, học sinh xã Ayun

Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Cụm số 7, gồm: Trại giam Gia Trung (tỉnh Gia Lai), Trại giam Đăk Trung, Trại giam Đăk Tân, Trại giam Xuân Phước và Cơ sở giáo dục bắt buộc A1 (tỉnh Đắk Lắk); lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ayun và đại diện các thôn, làng, Trường THCS Ayun.

Tại chương trình, Cụm Công tác Đảng và Công tác quần chúng số 7 tặng 30 phần quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng); tặng 10 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó (trị giá 1,5 triệu đồng/chiếc).

Đại diện các đơn vị trong Cụm Công tác Đảng và Công tác quần chúng số 7 và địa phương tặng xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó. Ảnh: P.D

Trong khuôn khổ chương trình, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trong Cụm Công tác Đảng và Công tác quần chúng số 7 còn giao lưu thể thao, văn nghệ với đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn xã Ayun.

Đây là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập lực lượng Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (7/11/1950 - 7/11/2026); đồng thời góp phần triển khai phong trào thi đua “Ba nhất” bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực.