Trao 40 giải tại Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứ 10

Đại diện Ban Tổ chức trao giải cho các nhóm tác giả đạt giải A.

Sau hơn 5 tháng triển khai, Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứ 10, năm 2026 đã nhận được 151 sản phẩm dự thi của 35 xã, phường (tăng 72 sản phẩm so với năm 2025). Các sản phẩm dự thi thuộc 5 lĩnh vực: Các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế (36 sản phẩm); sản phẩm thân thiện với môi trường (37 sản phẩm); dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em (15 sản phẩm); đồ dùng dành cho học tập (33 sản phẩm); phần mềm tin học và chuyển đổi số (30 sản phẩm).

Lãnh đạo Tỉnh đoàn trao Bằng khen cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải B.

Các sản phẩm dự thi năm nay có nhiều ý tưởng sáng tạo, ở nhiều lĩnh vực gắn liền với học tập, lao động, vui chơi giải trí, sản xuất và đời sống. Ban tổ chức đã thành lập Ban Giám khảo và tổ chức chấm, đánh giá sản phẩm dự thi theo đúng quy chế. Kết quả, có 40 sản phẩm đạt giải; trong đó có 3 giải A, 6 giải B, 9 giải C và 22 giải khuyến khích. Ban tổ chức đã chọn 6 mô hình, sản phẩm tiểu biểu gửi tham dự Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 22.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh cùng lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Điện Biên trao Bằng khen và hoa cho các nhóm tác giả đạt giải A.

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 3 nhóm tác giả đạt giả A trong Cuộc thi; Tỉnh đoàn tặng Bằng khen cho 6 tác giả đạt giải B trong Cuộc thi. Ban tổ chức tặng Giấy khen cho 4 tập thể, 14 cá nhân; trao giấy chứng nhận cho người hỗ trợ, hướng dẫn sản phẩm đạt giải trong Cuộc thi.

Cũng trong dịp này, Tỉnh đoàn đã phát động Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Điện Biên lần thứ 11, năm 2027.