Trao 39 giải thưởng tại Hội thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy dành cho học sinh

Sự kiện khép lại sân chơi giáo dục pháp luật quy mô lớn, thu hút khoảng 3,9 triệu lượt học sinh, học viên cả nước tham gia với 39 tác phẩm tiêu biểu ở ba cấp học được vinh danh.

Lễ tổng kết và trao giải Hội thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy cấp toàn quốc.

Nằm trong khuôn khổ Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống ma túy giai đoạn 2026 - 2030, chuỗi hoạt động này hướng tới nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức pháp luật và kỹ năng tự bảo vệ cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, không có ma túy.

Phát biểu tổng kết hội thi, đồng chí Trần Văn Đạt, Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo) nhận định tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy những năm gần đây tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, tiềm ẩn nguy cơ xâm nhập vào môi trường học đường. Các đối tượng thường lợi dụng sự thiếu hiểu biết, tâm lý tò mò và hạn chế về kỹ năng nhận diện nguy cơ của học sinh để dụ dỗ, lôi kéo sử dụng trái phép chất ma túy. Do đó, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục giữ vai trò đặc biệt quan trọng nhằm giúp học sinh hình thành bản lĩnh, biết tự bảo vệ mình và có trách nhiệm với cộng đồng.

Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo) Trần Văn Đạt phát biểu biểu tại lễ tổng kết.

Theo thống kê trên hệ thống giám sát của Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030, kể từ khi phát động vào tháng 9/2026, vòng thi cấp tỉnh đã thu hút khoảng 3,9 triệu lượt học sinh, học viên thuộc các cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên trên cả nước tham gia. Ở cấp toàn quốc, Ban Tổ chức tiếp nhận tổng cộng 507 tác phẩm dự thi đến từ cả ba cấp học, bao gồm 167 bức tranh ở cấp tiểu học, 170 bài dự thi cấp trung học cơ sở và 170 bài dự thi cấp trung học phổ thông.

Qua đánh giá chuyên môn, các tác phẩm dự thi thể hiện sự đầu tư nghiêm túc và nhận thức phù hợp với từng lứa tuổi. Nếu như 167 bức tranh của học sinh tiểu học truyền tải thông điệp trong sáng về gia đình bình yên và trường học an toàn, thì các bài dự thi cấp trung học cơ sở đã làm rõ tác hại của ma túy cùng trách nhiệm phòng ngừa của cá nhân. Đối với bậc trung học phổ thông, nhiều tác phẩm thể hiện tư duy sâu sắc về ý thức chấp hành pháp luật, nhận diện thủ đoạn lôi kéo và phát huy vai trò của tuổi trẻ trong việc xây dựng cộng đồng lành mạnh.

Ban tổ chức trao giải cho các thí sinh xuất sắc.

Dù là năm đầu tiên tổ chức, hội thi được triển khai bài bản với sự phối hợp đồng bộ giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an cùng các cơ quan, đơn vị liên quan và sự chuẩn bị chu đáo của ngành giáo dục Bắc Ninh, Trường Trung học phổ thông Chuyên Bắc Ninh. Hội đồng giám khảo gồm đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và cán bộ thực tiễn trong lĩnh vực giáo dục cũng như phòng, chống ma túy đã làm việc khách quan, đánh giá toàn diện cả hình thức sáng tạo, tính chính xác của thông tin lẫn chiều sâu giáo dục và sức tác động đến hành vi học sinh.

Căn cứ kết quả chấm chọn, Ban Tổ chức đã trao tổng cộng 39 giải thưởng cho các tác phẩm xuất sắc ở cả ba cấp học. Cụ thể, cấp tiểu học có 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 4 giải Khuyến khích. Cấp trung học cơ sở có 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 9 giải Khuyến khích. Cấp trung học phổ thông có 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 6 giải Ba và 4 giải Khuyến khích.

Ban Tổ chức đã trao 39 giải thưởng cho các tác phẩm xuất sắc ở cả ba cấp học.

Khép lại hội thi, Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên Trần Văn Đạt đề nghị mỗi học sinh tiếp tục biến kiến thức pháp luật thành hành động cụ thể bằng cách tuyệt đối nói không với ma túy, nâng cao cảnh giác trước các sản phẩm không rõ nguồn gốc và lời mời gọi dụ dỗ. Đồng thời, các em cần chủ động trang bị kỹ năng tự bảo vệ, kịp thời tìm kiếm sự hỗ trợ từ gia đình, thầy cô, nhà trường và cơ quan chức năng khi gặp nguy cơ, cũng như tích cực tuyên truyền để bạn bè cùng chung tay xây dựng môi trường học đường an toàn.